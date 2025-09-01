Calciomercato diretta ultima giornata, Dovbyk, Gimenez, Openda: le trattative e le ultime news

La sessione estiva di calciomercato è arrivata al suo ultimo giorno. Le squadre sono al lavoro per gli ultimi rinforzi e dovranno depositare i vari contratti entro e non oltre le 20 di questa sera. Per lo scambio tra Roma e Milan con Dovbyk e Gimenez coinvolti, c'è ancora distanza sulla formula. I rossoneri nel frattempo hanno accontentato Allegri portando alla sua corte Adrien Rabiot . Juventus scatenata nelle ultime ore: dopo Zhegrova chiude anche per l'arrivo di Openda . Segui l'ultima giornata di calciomercato su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

10:40

Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Lamptey

La Lega Serie A ha annunciato che il contratto di Lamptey è stato depositato dalla Fiorentina. Ufficiale dunque il nuovo rinforzo dei viola proveniente dal Brighton.

10:30

L'ultimo giorno della Roma: tutte le questioni da risolvere

Sarà una giornata particolarmente attiva per il ds della Roma Massara. Tante le situazioni da risolvere e le trattative da chiudere definitivamente: il punto.

10:20

Donnarumma, accordo raggiunto con il Manchester City

Dopo l'addio al Psg, Donnarumma ha trovato l'accordo con il Manchester City. Visite mediche rimandate alla fine degli impegni con la Nazionale: tutti i dettagli.

10:10

Openda alla Juve, tutte le cifre

Openda sarà il nuovo attaccante della Juventus: è atteso a Torino oggi per visite e firma. Il blitz di Comolli nella notte ha portato alla chiusura della trattativa: tutti i dettagli e le cifre dell'operazione.

10:00

Milan, ecco Rabiot

I rossoneri accontentano Massimiliano Allegri e riportano l'ex Juve alla corte del livornese: tutti i dettagli dell'operazione.

9:50

Cagliari, visite mediche per Zé Pedro e Rodriguez

Zé Pedro e Juan Rodriguez sono pronti a iniziare la nuova avventura con la maglia del Cagliari. I due nuovi rinforzi dei sardi sono arrivati a Villa Stuart per svolgere le visite mediche.

9:40

Juve, fatta per Openda

Niente Kolo Muani per la Juve: dopo la telenovela lunga un'estate, alla fine il nuovo attaccante dei bianconeri sarà Loic Openda. Dopo l'accordo per Zhegrova, nella notte la Juve ha chiuso anche quello per l'arrivo del classe 2000. Arriva dal Lipsia, in mattinata dovrebbe atterrare a Milano per poi dirigersi subito a Torino per visite mediche e firma.

9:30

Scambio Dovbyk-Gimenez, tutta la verità

Adesso a bloccare la trattativa tra Roma e Milan per lo scambio tra gli attaccanti è la modalità del trasferimento. Tare vuole uno scambio di prestiti, Massara invece un’operazione a titolo definitivo. Entrambi ieri sera davano per saltato l’affare, ma mai dire mai, specialmente a poche ore dalla chiusura del mercato. Si dice che sia Gimenez che Dovbyk abbiano offerte dalla Premier League, se ciò dovesse accadere entrambi i club poi dovrebbero andare a cercare un sostituto.

9:20

Calciomercato, oggi l'ultimo giorno della sessione estiva

Oggi, lunedì 1 settembre, si chiuderà la sessione estiva di calciomercato: le squadre potranno depositare i contratti dei nuovi acuisti entro e non oltre le 20 di questa sera.

