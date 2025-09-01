Roma, Baldanzi e Salah-Eddine ai saluti

ROMA - Due prestiti con diritto di riscatto, due uscite per la Roma di giocatori che non rientravano più nei piani di Gasperini. Salah-Eddine, acquistato lo scorso inverno dal Twente per otto milioni di euro, ha fatto le valigie dopo appena tre partite giocate in giallorosso ed tornato in Olanda. Questa volta al Psv che ha colto l’occasione e ha trovato un rinforzo momentaneamente low cost: «Quando questo club è diventato un’opzione seria per me, ne sono stato subito entusiasta. Dopo i primi colloqui ho subito sentito un feeling. Da lì in poi, la decisione è stata presa rapidamente», ha dichiarato il giocatore nella sua prima intervista nel club olandese.