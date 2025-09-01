Sancho, niente Roma: affare fatto con l’Aston Villa, tutti i dettagli

Jadon Sancho alla fine ha deciso: rimane in Premier League e giocherà con l' Aston Villa . Nell'ultimio giorno della sessione estiva di calciomercato, si è sbloccata la trattativa per il suo passaggio alla squadra di Emery . Dopo essere stato vicino all'arrivo in Serie A , con Juventus e Roma su tutte , l'ex Borussia Dortmund decide di rimanere in Inghilterra per giocarsi un posto tra i convocati di Tuchel al prossimo Mondiale.

Sancho rimane in Premier: giocherà con l'Aston Villa

Sancho si trasferisce all'Aston Villa in prestito dal Manchester United che ha dato il via libera all'operazione. Tutti i passaggi formali sono stati eseguiti, si attende solamente l'ufficialità. L'operazione ricorda molto quella con Rashford protagonista nella seconda parte della scorsa stagione, quando l'inglese è finito ai margini con Amorim e per rilanciarsi ha scelto i Villans. Scelta azzeccata dato che dopo pochi mesi si è guadagnato la chiamata del Barcellona con ottime prestazioni. Dopo la trattativa sfumata per Sancho, la Roma dovrà chiudere per George, classe 2006 del Chelsea, nell'ultima giornata di calciomercato estivo.