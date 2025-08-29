Gasperini diretta prima di Pisa-Roma: segui la conferenza LIVE

Dopo la vittoria all'Olimpico contro il Bologna di Italiano , torna in campo la Roma per la seconda giornata di campionato. Pisa sarà la sede della prima partita ufficiale in trasferta per Gian Piero Gasperini da allenatore dei giallorossi. Il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti tra la fine del mercato e l'inizio della Serie A . Segui la conferenza stampa su Il Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.

14:45

Gasperini, il benvenuto a Ziolkowski

Ziolkowski è stato accolto anche dalle parole in conferenza stampa di Gasperini: le immagini dell'arrivo a Roma del difensore. SFOGLIA LA GALLERY

14:35

Pisa-Roma, via libera per lo stadio

La commissione provinciale di vigilanza ha concesso l’agibilità allo stadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa. Via libera per la disputa di Pisa-Roma.

14:24

Roma, le ultime sul mercato

Le ultime sul mercato della Roma e tutte le altre squadre italiane e straniere. SEGUI LA DIRETTA

14:15

Termina la conferenza stampa

Si è conclusa la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

14:13

Gasperini: "Cammino in Europa League bello tosto"

Il cammino in Europa League: "Bello tosto, ci sarà da battagliare. Lilla e Stoccarda sono ottime squadre, il Midtjylland l'ho incontrato in passato e ho fatto fatica. Andremo due volte in Scozia, in un ambiente caldo e particolare così come a Nizza. Ci sarà da sudare partita per partita. Ci sarà da guadagnarci la qualificazione. Proveremo ad arrivare tra le prime otto. Ricordate il Psg passato dai playoff? Questa formula è particolare, puoi avere avversarie più vantaggiose, ma a parlare è il campo. Dovremo stare dentro, meglio se tra le prime otto. Le cmpetizioni diventano decisive da marzo".

14:10

"Roma in ritardo sul mercato? Fate riferimento solo a quello che dichiaro"

Gasperini: "Roma in ritardo sul mercato? Dovete fare riferimento solo a quello che dico io personalmente, ai miei virgolettati. Il resto sono intepretazioni personali".

14:09

Gasperini: "Gilardino? Il Pisa ha la sua identità"

Gasperini: "Gilardino da giocatore mi ha risolto tante difficoltà, è stato un campione del mondo e ci ha fatto emozionare. Ho un grande rapporto con lui. Da allenatore sta facendo bene riportando il Genoa in Serie A. Ho visto giocare il Pisa. Ha già la sua identità".

14:06

"Pisilli centrocampista duttile, Pellegini sarà convocato"

Gasperini: "Pisilli è un centrocampista duttile, può giocare in mezzo e sulla trequarti. Pellegrini domani sarà convocato: ha concluso la riabilitazione e si è allenato con la squadra. Ho già parlato di lui: va trovata con la società la soluzione migliore. Io lo considero un ragazzo maturo, attaccato alla Roma e disponibile per la sua carriera a fare altre scelte. Questa è la sua situazione, ma resta un bravo ragazzo e ha voglia di giocare per avere motivazioni forti in carriera. La discriminante è il contratto? Esistono tante di queste situazioni, se andasse via gli auguro il meglio. Anche i giocatori hanno le loro esigenze: questa storia l'ho ereditata, che se la risolvano".

14:01

Gasperini: "La collocazione tattica di Dybala non è un problema"

Gasperini: "La collocazione tattica di Dybala non è un problema, va preso per le sue caratteristiche e alla fase difensiva partecipano tutti. Nessuno escluso, tra i giocatori ancora presenti e quelli che sono partiti. Ha dato la sua massima disponibilità come accaduto con Hermoso che ha giocato a destra. Penso che sia la base per fare un bel campionato".

13:59

Gasperini: "Dovbyk? Mi aspetto porti energia"

Gasperini: "Purtroppo con me ha avuto una sosta iniziale per infortunio ma è stato sempre molto positivo. Ha svolto allenamento con impegno e non ho alcun appunto da fare. Quello che mi aspetto da lui domani è portare tutta la sua energia per ottenere il risultato".

13:58

"Dybala valore aggiunto quando sta bene"

Gasperini su Dybala: "Dybala è un valore aggiunto quando sta bene. Soprattutto quando non ha problemi di natura fisica. È un grande giocatore, ma nessun giocatore può essere spiazzante per la Roma che deve avere una propria forza a prescindere dall'individuo".

13:56

Gasperini: "Sancho? Non bisogna mai pregare nessuno"

Gasperini su Sancho: "Se hai il numero chiamalo. Avete scritto di tutto e di più. Non so quali siano i margini e non bisogna mai pregare nessuno. È sicuramente una possibilità, ma è anche un'opportunità enorme per loro. Se si ragiona così diventa un vantaggio per tutti, altrimenti no. Se lo capisce ha senso, altrimenti resterà dov'è".

13:55

Gasperini sugli attaccanti a disposizione

Gasperini: "Domani in attacco avremo Ferguson, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Baldanzi e Soulé. E sarà aggregato anche Arena, che mi ha incuriosito in allenamento. Ce lo portiamo dietro. Dovremo vincere".

13:54

"Attacco? Non parlo di obiettivi. Ci sarà tempo per parlare di mercato"

Gasperini: "Soddisfatto del reparto offensivo? Non parlo di obiettivi, la base è quella di costruire una squadra competitiva. Parlare di obiettivi sarebbero parole al vento. concentriamoci sulla gara di domani in un ambiente particolare. Ci sarà tempo per parlare del resto".

13:52

"Ziolkowski profilo giusto per dare il cambio a Mancini"

Gasperini su Ziolkowski: "Questo acquisto spetta a Massara. Mi fido delle sue intuizioni di mercato visto che segue molti giocatori in giro per il mondo. Era tra i profili richiesti, è giovane, ma ha già fatto alcune esperienze. Il mio giudizio è parziale, ma è un profilo giusto per dare il cambio a Mancini. Avrà spazio. Vedremo la sua evoluzione. Ho sempre pensato che la squadra dovesse essere sostenibile, anche dal punto di visto economico, con un gruppo omogeneo, solido e competitivo. I giovani con questo profilo vanno bene, permettono alla società di non seguire sempre i giocatori top. Non so se spendi meno perché ne compri di più, ma è una filosofia e permette di essere sostenibili. Poi è bello crescere i giocatori, a patto che ci sia una base. Le loro prestazioni dicono se sono pronti o meno".

13:49

Gasperini: "Pisa avversario difficile, mercato? Lunedì sarà definitivo..."

Gasperini anticipa il suo arrivo in conferenza stampa: "Per quanto riguarda il campo, la cosa più importante è stata la risposta dei giocatori. Per me è la base di partenza. Siamo contenti di aver vinto contro il Bologna. Un avversario difficile come lo sarà il Pisa domani: è tornato in Serie A dopo tanti anni con grande entusiasmo. Il mercato? Sarà definitivo lunedì sera per almeno qualche mese".

13:45

Roma, quando giocherà in Europa League?

Le date in cui la Roma sarà impegnata in Europa League e le sue avversarie. LEGGI TUTTO

13:39

Alle 14 Gasperini in conferenza stampa prima di Pisa-Roma

L'inizio della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini è fissato alle 14.

13:27

Roma, le avversarie in Europa League

Intanto la Roma ha appena conosciuto le sue avversarie in Europa League, sta per concludersi il sorteggio. SEGUI LA DIRETTA

13:20

Gasperini furioso per i colpi sfumati

Il tecnico è frustrato per come è stato portato avanti il mercato negli ultimi 25 giorni. E tanti obiettivi sono sfumati. LEGGI TUTTO

13:10

Roma, il bilancio contro il Pisa

Roma e Pisa tornano ad affrontarsi: a distanza di poco più di 34 anni. Lo faranno per la diciottesima volta nella storia: il bilancio finora maturato è di 11 vittorie per la Roma, 2 pareggi e 4 successi per il Pisa.

13:05

Gasperini sempre vincente contro Gilardino

Gasperini sfiderà per la quarta volta in panchina Gilardino: il bilancio finora maturato è di tre vittorie in altrettante partite.

13:00

La conferenza di Gasperini

Tutto pronto nella sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per la conferenza dell'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini alla vigilia della seconda giornata di campionato contro il Pisa.

Centro Sportivo Fulvio Bernardini - Trigoria