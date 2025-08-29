Calendario Europa League Roma: programma, avversarie e dove vedere le partite in tv

Europa League, le avversarie e le date di tutte le partite della Roma

La Roma se la vedrà contro il Lille (in casa), Rangers (in trasferta), Viktoria Plzen (in casa), Celtic (in trasferta), Midtjylland (in casa), Nizza (in trasferta), Stoccarda (in casa) e Panathinaikos (in trasferta) in Europa League.

Di seguito, invece, le date di tutte le partite della League Phase, con il calendario che verrà ufficializzato sabato 30 agosto

1ª giornata: 24-25 settembre 2025

2ª giornata: 2 ottobre 2025

3ª giornata: 23 ottobre 2025

4ª giornata: 6 novembre 2025

5ª giornata: 27 novembre 2025

6ª giornata: 11 dicembre 2025

7ª giornata: 22 gennaio 2026

8ª giornata: 29 gennaio 2026

Europa League, dove vedere tutte le partite della Roma in diretta tv e streaming

Tutte le sfide che vedranno protagonisti i giallorossi di Gasperini nel girone unico dell’Europa League saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW per l’intero triennio 2024-2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva. Le partite di Dybala e compagni saranno inoltre visibili su Prime Video che rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27.