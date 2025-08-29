Sorteggi diretta Europa League e Conference League: le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina

Dopo il sorteggio della fase campionato della Champions avvenuto ieri , oggi è il turno di Europa League e Conference League . È tutto pronto al Grimaldi Forum di Montecarlo, dove alle ore 13 si scopriranno le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina per le rispettive "League Phase". La formula è la stessa della Champions League con la classifica unica composta da 36 squadre, con le prime 8 che passano agli ottavi e le ultime 8 eliminate. Mentre per le squadre nel mezzo sono previsti gli spareggi per il passaggio agli ottavi. Segui la diretta del Corriere dello Sport-Stadio.

12:40

Chi possono affrontare Roma e Bologna

Il pericolo era solo uno: José Mourinho. Per Roma e Bologna nel sorteggio del 29 agosto l'obiettivo era quindi quello di evitarlo. Adesso che è stato esonerato dal Fenerbahce, bisogna magari evitare le inglesi...

12:30

Come funzionano i sorteggi di Europa League e Conference League

Le 36 squadre partecipanti saranno inserite in un unico girone, ogni club affronterà 8 avversarie, due per ogni fascia. Mentre in Conference League le 36 squadre partecipanti, in un unico girone, saranno suddivise in 6 fasce da 6 squadre ciascuna. Ogni squadra affronterà una rivale per fascia: disputerà 3 partite in casa e altrettante in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre della stessa nazione e non sarà possibile affrontare più di due club della stessa federazione

12:20

Conference League, tutte le date

Quando giocherà la Fiorentina? Le date della Conference League 2025/26

1ª giornata: 2 ottobre 2025

2ª giornata: 23 ottobre 2025

3ª giornata: 6 novembre 2025

4ª giornata: 27 novembre 2025

5ª giornata: 11 dicembre 2025

6ª giornata: 18 dicembre 2025

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)

12:15

Europa League, tutte le date

Quando giocheranno Roma e Bologna? Le date dell'Europa League 2025/26

1ª giornata: 24-15 settembre 2025

2ª giornata: 2 ottobre 2025

3ª giornata: 23 ottobre 2025

4ª giornata: 6 novembre 2025

5ª giornata: 27 novembre 2025

6ª giornata: 11 dicembre 2025

7ª giornata: 22 gennaio 2026

8ª giornata: 29 gennaio 2026

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

12:10

Le fasce di Europa League 2025/26

Tutto pronto per il sorteggio delle gare valide per la fase campionato della nuova Europa League. Come l'anno scorso, la seconda competizione europea per club prevede che le 36 squadre qualificate siano inserite in un unico girone.

Prima fascia: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagabria, Betis, Salisburgo, Aston Villa

Seconda fascia: Fenerbahce, Braga, Stella Rossa, Lione, Paok, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

Terza fascia: Young Boys, Basilea, Midtjylland, Friburgo, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nizza

Quarta fascia: Bologna, Celta Vigo, Stoccarda, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

12:05

Conference League 2025/26, le qualificate alla Fase Campionato

Dopo l'Europa League toccherà alla Conference. Con la vittoria della Fiorentina contro gli ucraini del Polissya, è stato definito il quadro delle 24 squadre qualificate per la Fase Campionato 2025/2026. Ecco il ripilogo delle squadre qualificate alla Fase Campionato di Conference League: Fiorentina, Hacken, Az Alkmaar, Universitatea Craiova, Lousanne-Sport, Rayo Vallecano, Arda, Celje, AEK Atene, Drita, Strasburgo, SK Rapid, Hamrun Spartansegia, Omonia Nicosia, Crystal Palace, Noah, Mainz, Shamrock Rovers, Breiðablik, Dinamo City, Shelbourne, Sparta Praga, Legia Varsavia, Shakhtar.

Prima fascia: Fiorentina, AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava, Rapid Vienna,Legia Varsavia

12:01

Sorteggio Europa League e Conference League: dove vederlo in tv

Sarà possibile seguire i sorteggi di Europa League e Conference League in diretta tv, in chiaro, sul sito o sull’app della UEFA, con commento in inglese, o sul canale YouTube ufficiale di Sky Sport e sul sito del Corriere dello Sport-Stadio. Sarà possibile seguire in diretta tv il sorteggio anche su Sky Sport 24 (canale 200) Servizio streaming attivo su Sky Go e Now Tv

Grimaldi Forum, Montecarlo