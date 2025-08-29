Calendario Europa League Bologna: programma, avversarie e dove vedere le partite in tv

MONTECARLO - La nuova avventura del Bologna in Europa League si apre con il sorteggio andato in scena questo pomeriggio a Montecarlo. Svelate le avversarie dei giallorossi inseriti in terza fascia. Ecco le avversarie della squadra di Italiano e le date di tutte le partite, giornata per giornata.
Europa League, le avversarie e le date di tutte le partite del Bologna
Il Bologna se la vedrà contro il Salisburgo (in casa), Aston Villa (in trasferta), Celtic (in casa), Maccabi Tel Aviv (in trasferta), Friburgo (in casa), Steaua Bucarest (in trasferta), Brann (in casa) e Celta Vigo (in trasferta) in Europa League.
Di seguito, invece, le date di tutte le partite della League Phase, con il calendario che verrà ufficializzato sabato 30 agosto.
1ª giornata: 24-25 settembre 2025
2ª giornata: 2 ottobre 2025
3ª giornata: 23 ottobre 2025
4ª giornata: 6 novembre 2025
5ª giornata: 27 novembre 2025
6ª giornata: 11 dicembre 2025
7ª giornata: 22 gennaio 2026
8ª giornata: 29 gennaio 2026
Europa League, dove vedere tutte le partite del Bologna in diretta tv e streaming
Tutte le sfide che vedranno protagonisti i rossoblù di Italiano nel girone unico dell’Europa League saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW per l’intero triennio 2024-2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva. Le partite di Orsolini e compagni saranno inoltre visibili su Prime Video che rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27.