Calendario Europa League Bologna: programma, avversarie e dove vedere le partite in tv

La squadra di Italiano, dopo aver vinto la Coppa Italia, cerca gloria anche in Europa: tutte le info sul cammino dei rossoblù
2 min

MONTECARLO - La nuova avventura del Bologna in Europa League si apre con il sorteggio andato in scena questo pomeriggio a Montecarlo. Svelate le avversarie dei giallorossi inseriti in terza fascia. Ecco le avversarie della squadra di Italiano e le date di tutte le partite, giornata per giornata.

Europa League, le avversarie e le date di tutte le partite del Bologna

Il Bologna se la vedrà contro il Salisburgo (in casa), Aston Villa (in trasferta), Celtic (in casa), Maccabi Tel Aviv (in trasferta), Friburgo (in casa), Steaua Bucarest (in trasferta), Brann (in casa) e Celta Vigo (in trasferta) in Europa League.

Di seguito, invece, le date di tutte le partite della League Phase, con il calendario che verrà ufficializzato sabato 30 agosto.

 

    1ª giornata: 24-25 settembre 2025

    2ª giornata: 2 ottobre 2025

    3ª giornata: 23 ottobre 2025

    4ª giornata: 6 novembre 2025

    5ª giornata: 27 novembre 2025

    6ª giornata: 11 dicembre 2025

    7ª giornata: 22 gennaio 2026

    8ª giornata: 29 gennaio 2026

Europa League, dove vedere tutte le partite del Bologna in diretta tv e streaming

Tutte le sfide che vedranno protagonisti i rossoblù di Italiano nel girone unico dell’Europa League saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW per l’intero triennio 2024-2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva. Le partite di Orsolini e compagni saranno inoltre visibili su Prime Video che rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27.

