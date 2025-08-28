Sorteggio diretta Champions League: le avversarie di Napoli, Inter, Juve e Atalanta LIVE

Champions League , è il giorno del sorteggio . Napoli , Inter , Juve e Atalanta si apprestano a scorpire chi affronteranno nella Fase Campionanto della massima competizione europea per club. l’Inter, due volte finalista in tre anni è in prima fascia, l’Atalanta e la Juventus in seconda, il Napoli campione d’Italia, che torna in Champions dopo un anno di assenza, in terza. La nuova SuperChampions sta per prendere forma: aggiornamenti in tempo reale. Segui il sorteggio in diretta su CorrieredelloSport.it

18:44

Sorteggiate le avversarie dell'Atalanta

Sorteggiate le avversarie dell'Atalanta: in casa contro Chelsea, Club Brugge, Slavia Praga, Athletic Bilbao e in trasferta contro Psg, Francoforte, Marsiglia e Union SG.

18:43

Sorteggiate le avversarie dell'Arsenal

Sorteggiate le avversarie dell'Arsenal, che sfiderà l'Inter in trasferta.

18:43

Sorteggiate le avvesarie del Bayer Leverkusen

Sorteggiato le avversarie del Bayer Leverkusen: non ci sono italiane.

18:42

De Bruyne torna a Manchester da avversario del City

E, dunque, De Bruyne tornerà a Manchester da avversario del City con il Napoli.

18:41

Manchester City nona squadra sorteggiata

Manchester City nona e ultima squadra sorteggiata della prima fascia: con Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galtasaray e Monaco.

18:40

Psg ottava squadra sorteggiata

Il Psg è l'ottava squadra sorteggiata: con Bayern Monaco, Barcellona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Atheltic Bilbao.

18:38

Barcellona settima squadra sorteggiata

Barcellona settima squadra sorteggiata: con Chelsea, Francoforte, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhagen e Newcastle.

18:36

Liverpool sesta squadra sorteggiata

Liverpool sesta squadra sorteggiata: con Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Francoforte, Psv, Marsiglia, Qarabag e Galatasaray.

18:35

Borussia Dortmund quinta squadra sorteggiata

Borussia Dortmund quinta squadra sorteggiata: con Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao e Copenhagen.

18:34

Inter quarta squadra sorteggiata

Inter quarta squadra sorteggiata: con Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union SG.

18:33

Real Madrid terza squadra sorteggiata

Real Madrid terza squadra sorteggiata: con Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsigia, Olympiacos, Monaco e Kairat Almaty.

18:32

Il Chelsea sfiderà il Napoli e l'Atalanta in trasferta

Il Chelsea sfiderà il Napoli e l'Atalanta in trasferta, date e orario da definire.

18:31

Chelsea seconda squadra sorteggiata

Chelsea seconda squadra sorteggiata: con Barcellona, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos e Qarabag.

18:30

Via al sorteggio, Bayern Monaco prima squadra sorteggiata

Via al sorteggio. Il Bayern Monaco è la prima squadra sorteggiata: con Chelsea, Psg, Club Burgge, Arsenal, Sporting, Psv, Union SG e Pafos.

18:29

Siparietto tra Kakà e Ibrahimovic

Sul paco anche Ricardo Kaká, che parteciperà al sorteggio: "Il 2007 era stato un grande anno per me e il Milan, vincere quella coppa è stato uno dei momenti migliori della mia carriera. Non ho mai giocato con Ibra ma solo da avversari". Ibra scherza: "Indovinate chi sarebbe stato il buono e chi il cattivo?".

18:21

Premio del presidente per Ibrahimovic

Premio del presidente assegnato a Zlatan Ibrahimovic: "Il gol più bello segnato nella mia carriera? Quello con la Svezia a Buffon, ma anche quello contro l'Inghilterra. Ringrazio tutti coloro che mi hanno permesso di raggiungere i risultati che ho conseguito nel corso della mia carriera".

18:20

Le squadre in quarta fascia

Le squadre in quarta fascia

Copenaghen

Monaco

Galatasaray

Union Saint-Gilloise

Qarabag

Athletic Bilbao

Newcastle

Pafos

Kairat Almaty

18:18

Champions League, le squadre in terza fascia

Le squadre in terza fascia

Tottenham

Psv Eindhoven

Aja

Napoli

Sporting CP

Olympiacos

Slavia Praga

Bodo/Glimt

Marsiglia

18:17

Le squadre in seconda fascia

Le squadre in seconda fascia

Arsenal

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Benfica

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Francoforte

Bruges

18:16

Champions League, le squadre in prima fascia

Le squadre in prima fascia

Psg

Real Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

Liverpool

Inter

Chelsea

Borussia Dortmund

Barcellona

18:02

Inno della Champions League, sta per iniziare il sorteggio

Con una carrellata dei gol delle finali che hanno fatto la storia della Champions League e l'esecuzione dal vivo dell'inno ufficiale, prende il via il sorteggio della Fase Campionato della SuperChampions.

17:58

Kakà tra gli ambasciatori Uefa

Tra gli ambasciatori Uefa presenti a Montecarlo c'è anche Kakà, accolto con entusiasmo dai tifosi presenti all'esterno del Grimaldi Forum.

17:50

Champions League, quando si gioca? Sabato il calendario

Definito il cammino delle singole partecipanti, le date e gli orari dei match della League Phase della SuperChampions saranno comunicati nella giornata di sabato.

17:45

Le novità della SuperChampions

Le squadre teste di serie (ovvero quelle classificate dalla prima alla quarta posizione nella Fase Campionato) giocheranno il ritorno in casa nei quarti di finale. Le prime due classificate nella Fase Campionato disputeranno in casa anche la semifinale di ritorno.

17:40

Champions League, cambia l'orario della finale 2026

Nuova edizione, cambia l'orario della finale. LEGGI TUTTI I DETTAGLI

17:35

Sorteggio Champions, si parte dalla prima fascia

Il sorteggio inizierà con la prima fascia, il computer assegnerà quindi otto avversarie a tutte le nove squadre e continuerà con le altre fasce in ordine decrescente fino a quando tutte le squadre avranno i loro otto avversari.

17:24

Come funziona il sorteggio Champions

Ogni club incontrerà due squadre appartenenti a ognuna delle quattro fasce, una in casa e una fuori. Gli abbinamenti non avverranno più in forma manuale, ad eccezione del sorteggio della prima pallina, ma saranno stabiliti casualmente da un software che terrà conto di specifici criteri: eviterà i derby e che ogni squadra non affronti più di due avversarie della stessa Nazione.

17:14

SuperChampions, le date da cerchiare in rosso sul calendario

E, dunque: 16, 17 e 18 settembre. Si partirà con una tre giorni dedicata esclusivamente al massimo torneo europeo per club. Tutte le altre giornate verranno giocate di martedì e mercoledì, tranne l’ottava e ultima, il 28 gennaio 2026, con 18 partite in contemporanea.

17:09

Champions League, le date

Quando si gioca? Le date della Champions League 2025/26

1^ giornata: 16–18 settembre 2025

2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

3^ giornata: 21/22 ottobre 2025

4^ giornata: 4/5 novembre 2025

5^ giornata: 25/26 novembre 2025

6^ giornata: 9/10 dicembre 2025

7^ giornata: 20/21 gennaio 2026

8^ giornata: 28 gennaio 2026

17:04

Il format della SuperChampions

SuperChampions. Il format è quello che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno: le prime otto direttamente agli ottavi di finale; dal nono al ventiquattresimo posto agli spareggi; le ultime dodici eliminate.

17:01

Sorteggio Champions, scatta il conto alla rovescia

Scatta il conto alla rovescia per il sorteggio delle gare valide per la fase campionato della nuova Champions League. Come l'anno scorso, la massima competizione europea per club prevede che le 36 squadre qualificate siano inserite in un unico girone. Le squadre partecipanti sono divise in quattro fasce da nove squadre ognuna. Per quanto riguarda le italiane: Inter in prima; Juve e Atalanta in seconda; Napoli in terza. Ogni club affronterà otto avversarie, due provenienti da ogni fascia. Le fasce sono determinate in base alla posizione nel ranking Uefa, fatta eccezione per il Psg, vincitore della scorsa edizione, che è inserito direttamente nella prima fascia.

Grimaldi Forum - Montecarlo