Sorteggio Europa League: le squadre, data, orario, dove vederlo in tv. Chi possono affrontare Roma e Bologna

Il pericolo è sempre uno: José Mourinho. Per Roma e Bologna nel sorteggio del 29 agosto l'obiettivo è uno: evitarlo. E. magari, evitare pure le inglesi. E allora occhi puntati sul Grimaldi Forum di Montecarlo dove, alle 13, sono in programma i sorteggi di Europa League (diretta Sky e testuale sul sito www.corrieredellosport.it). La Roma ci arriva in prima fascia (su 4), testa di serie numero 1, il Bologna parte più dietro, le squadre sono 36, il sorteggio sarà tutto virtuale, sulla falsariga della Champions. La prima fase prevede tutte le squadre inserite in un unico girone, ogni club affronterà 8 avversarie, due per ogni fascia. Non saranno possibili incroci tra squadre della stessa nazione e non sarà possibile affrontare più di due club della stessa federazione. Oggi saranno comunicati gli accoppiamenti, entro il week end tutte le date e gli orari. Attenzione massima, oltre al Fene, anche alle inglesi: Aston Villa, poi il Nottingham. Non semplici da affrontare il Betis Siviglia, il sempre presente Feyenoord, il Lilla, il Porto e il Basilea. Oggettivamente, però, rispetto al passato, il cammino di Roma e Bologna potrebbe essere più agevole perché non sembrano esserci squadre in grado di fare il vuoto intorno. Roma e Bologna possono crederci.