Sorteggio Europa League: le squadre, data, orario, dove vederlo in tv. Chi possono affrontare Roma e Bologna

Il pericolo è sempre uno: José Mourinho. Per Roma e Bologna nel sorteggio del 29 agosto l'obiettivo è uno: evitarlo. E. magari, evitare pure le inglesi. E allora occhi puntati sul Grimaldi Forum di Montecarlo dove, alle 13, sono in programma i sorteggi di Europa League (diretta Sky e testuale sul sito www.corrieredellosport.it). La Roma ci arriva in prima fascia (su 4), testa di serie numero 1, il Bologna parte più dietro, le squadre sono 36, il sorteggio sarà tutto virtuale, sulla falsariga della Champions. La prima fase prevede tutte le squadre inserite in un unico girone, ogni club affronterà 8 avversarie, due per ogni fascia. Non saranno possibili incroci tra squadre della stessa nazione e non sarà possibile affrontare più di due club della stessa federazione. Oggi saranno comunicati gli accoppiamenti, entro il week end tutte le date e gli orari. Attenzione massima, oltre al Fene, anche alle inglesi: Aston Villa, poi il Nottingham. Non semplici da affrontare il Betis Siviglia, il sempre presente Feyenoord, il Lilla, il Porto e il Basilea. Oggettivamente, però, rispetto al passato, il cammino di Roma e Bologna potrebbe essere più agevole perché non sembrano esserci squadre in grado di fare il vuoto intorno. Roma e Bologna possono crederci.
Europa League 2025/26, le qualificate alla Fase Campionato
Austria: RB Salisburgo*, Sturm Graz*
Belgio: Genk
Croazia: GNK Dinamo
Danimarca: Midtjylland
Francia: Lilla, Lione, Nizza*
Germania: Stoccarda, Friburgo
Grecia: PAOK, Panathinaikos
Inghilterra: Aston Villa, Nottingham Forest
Israele: Maccabi Tel Aviv
Italia: Bologna, Roma
Norvegia: Brann
Paesi Bassi: Feyenoord*, Go Ahead Eagles, Utrecht
Portogallo: Porto, Braga
Repubblica Ceca: Viktoria Plzen*
Romania: FCSB
Scozia: Celtic*, Rangers*
Serbia: Crvena Zvezda*
Spagna: Real Betis, Celta
Svezia: Malmo
Svizzera: Basilea*
Svizzera: Young Boys
Turchia: Fenerbahçe*
Ungheria: Ferencváros*
*Eliminate dal terzo turno di qualificazione o spareggi di Champions League
Orario e data del sorteggio di Europa League 2025/26
Il sorteggio della fase campionato della UEFA Europa League 2025/26 si terrà venerdì 29 agosto a partire dalle ore 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo. Le fasce saranno consultabili dalle ore 08:30 di venerdì 29 agosto sul sito ufficiale della Uefa e su CorrieredelloSport.it.
Europa League, dove vedere il sorteggio in diretta tv e streaming
Sarà possibile seguire i sorteggi di Europa League in diretta tv, in chiaro, sul sito o sull’app della UEFA, con commento in inglese, o sul canale YouTube ufficiale di Sky Sport. Sarà possibile seguire in diretta tv il sorteggio anche su Sky Sport 24 (canale 200). Servizio streaming attivo su Sky Go e Now Tv. Diretta testuale sul nostro sito.
Europa League 2025/26, tutte le date
Si parte il 24 e 25 settembre, poi le altre giornate sono in programma il 2 e 23 ottobre, 6 e 27 novembre, l’11 dicembre, il 22 e 29 gennaio. Gli spareggi si giocheranno il 19 e 26 febbraio; gli ottavi il 12 e 19 marzo, 9 e 16 aprile i quarti, 30 aprile e 7 maggio le semifinali, il 20 maggio l’atto finale a Istanbul. Difficile, ma non impossibile.