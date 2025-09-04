Alexis Sanchez al Siviglia con una particolare scelta sullo stipendio

Siviglia, ecco Sanchez: "Voglio tornare al top, l'età è solo un numero"

Come riportato dal sito ufficiale del Siviglia, Sanchez, annunciato lo scorso lunedì, ha dichiarato: "Sono stati giorni intensi. Aspettavo questa opportunità con lo stesso entusiasmo di sempre. Venire a Siviglia con i tifosi che hanno, che ho già incontrato due volte con il Manchester United e il Barcellona. Lo stadio, i tifosi, sono qualcosa di cui avere paura. È un'opportunità, con un grande club come il Siviglia. Ho avuto anche molte occasioni di tornare in Sud America, ma mi sento bene fisicamente. Ho ancora la possibilità di essere in Europa, soprattutto al Siviglia, che è un grande club. Lo stadio, i tifosi. Ho dovuto giocare contro di loro qui, ed è davvero bello. Penso che dovrebbero essere più in alto di quanto non siano. È un club che deve sempre essere dove era prima: lottare per la Champions League, vincere titoli come l'Europa League. Devono tornare al top. Penso che bisogna essere professionisti. Se sei fisicamente in forma e professionale in quello che fai, penso che puoi dimostrarlo. Finché lo dimostri sul campo, l'età è solo un numero. Ho sempre voglia, esperienza, voglio sempre andare avanti, voglio sempre vincere. Ho sempre vinto titoli ovunque sia stato. Se vengo qui, è perché voglio anche lottare per i titoli, non solo per giocare".

Sanchez: "Subito in grande sintonia con Almeyda"

Sanchez ha poi aggiunto e concluso: "Mi trovo bene in tutti e tre i ruoli in attacco, e mi trovo molto bene anche al centro, ma finché posso aiutare la squadra, l'allenatore. Anche questo è importante, e aiutare i giocatori più giovani. Abbiamo parlato con Almeyda e abbiamo trovato subito sintonia. Penso che sia un po' come me, o io sono un po' come lui. Abbiamo la stessa voglia di andare avanti, di essere tutti insieme, uniti e fare qualcosa di grande a Siviglia. Darò il massimo; sono qui per portare gioia a loro, a tutto il gruppo e allo staff tecnico. Andremo tutti avanti. La gente di Siviglia è unica, ed è uno dei motivi per cui sono venuto qui. Ed è anche il motivo. A volte sono i tifosi a farti venire voglia di giocare, perché alla fine giochi con 12 giocatori".