Da Zirkzee a Lucca, passando per Mainoo e Gabriel Jesus: tutte le verità sul calciomercato di Serie A
Tenterò un esperimento complicato quasi quanto quello della goccia di pesce, Pitch Drop Experiment, di Thomas Parnell: scrivere del mercato invernale senza sparare cazzate.
Penso di riuscirci: la solita presunzione bolognese.
Parto da Joshua Zirkzee, universalmente indicato come il possibile risolutore del problema del gol per Roma e Milan. Da settimane è seguito da Massara con il pieno sostegno di Ranieri. Anche Tare ha chiesto informazioni sull’olandese, ma il Manchester United ha risposto che fino a fine gennaio l’attaccante non è trattabile e ad ogni modo il club pretende la cessione definitiva. Zirkzee costa non meno di 35 milioni e potrebbe essere preso con la formula del prestito con obbligo. Bisogna tuttavia considerare il fatto che il weekend del 24-25 gennaio corrisponde alla ventiduesima giornata di campionato e a quel tempo gli scenari potrebbero essere diversi dagli attuali.
Un altro giocatore dello United interessa a un’italiana, il Napoli, che a metà gennaio ritroverà Anguissa: è Kobbie Mainoo, 20 anni, il quale ha già comunicato di gradire il trasferimento. La trattativa non è stata ancora sviluppata dalle società, una bella spinta potrebbe darla l’uscita di uno o due giocatori di Conte.
Lucca, ad esempio, che l’agente Beppe Riso ha offerto al Milan (e non solo). Il ragazzo vorrebbe comunque provare a giocarsela a Napoli dove tuttavia sta per passare da secondo a terzo centravanti, rientrando Lukaku.
Tra le punte forti proposte ad Allegri c’è Niclas Füllkrug, 32 anni, del West Ham: ha le caratteristiche giuste per coprire il buco lasciato da Giroud e mai tappato da Gimenez. Elliott e Red Bird non hanno però intenzione di rischiare altri milioni fino al 30 giugno. In verità, più Elliott di Red Bird che sembra ai margini in termini di operatività. Certo, se Gimenez e Loftus-Cheek portassero soldi le cose cambierebbero e allora Tare potrebbe puntare a un nove di livello.
Da non trascurare - ecco la novità - è la posizione di Gabriel Jesus. Il 28enne è appena rientrato da un lungo infortunio, ma l’ha fatto assai bene: ora vuole giocare con continuità per riprendersi la maglia della nazionale della quale era il titolare. Arteta lo stima molto, ma l’Arsenal è pieno di attaccanti e in estate ha fatto un grosso investimento su Gy ö keres. Il brasiliano guadagna 14 milioni lordi di sterline l’anno, ma a gennaio saranno poco più di 3 milioni di euro d’ingaggio fino alla fine di questa stagione. Ricordo che ha il contratto in scadenza nel 2027.
Per la prima volta negli ultimi anni l’Inter è a posto. Oaktree non pretende alcuna uscita (miracolo!): ricavi e bilancio sono in ordine, Ausilio può perciò lavorare in funzione di giugno quando dovrà misurarsi anche con i cinque signori a scadenza. Che sono Acerbi, Mkhitaryan, Sommer, De Vrij e Darmian. Ho la sensazione che soltanto due su cinque rinnoveranno. Ma è solo una sensazione. Il futuro di Frattesi non è un tema in discussione: lui non ha ancora chiesto di andar via, anche se vorrebbe più spazio per non uscire dal giro della Nazionale.
Zero carbonella per Spalletti, a meno che gli irrinunciabili algoritmi di Comolli non autorizzino correzioni a un organico evidentemente difettoso.
Tornando alla Roma, quattro sono i giocatori dei quali Gasperini potrebbe liberarsi per ottenere una o due punte e un terzino sinistro praticabili. Sono Ferguson, Tsimikas, Bailey e Dovbyk. E qui entra di nuovo in scena Massara: se restituisse Bailey all’Aston Villa e Ferguson al Brighton non otterrebbe particolari risultati di cassa. Sos Friedkin, dunque.
Il Bologna lavora su due difensori centrali, uno subito, così come la Fiorentina.
La data-chiave per Lazio è il 20 dicembre: quel giorno si riunirà la Commissione per il controllo economico-finanziario delle società sportive presieduta da Massimiliano Atelli, le cui conclusioni saranno trasmesse alla Federcalcio. Solo in seguito si conosceranno gli eventuali limiti operativi della società di Lotito nella sessione invernale. Sarri ha bisogno di almeno tre nuovi ingressi: l’operazione Insigne è roba da senatori della Repubblica.
