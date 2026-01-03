Tutti su Palestra, cinque big straniere e due italiane: gli scenari futuri

La partita di Palestra contro il Milan

Da Estupinan a Saelemaekers. Dal 2 del Milan al nazionale belga. La Domus sostiene e freme per il difensore scuola Atalanta. Un suo recupero su Saelemaekers mette tutti in piedi. Classe, fisico e lettura. La rabbia giusta negli occhi, tra coraggio e ambizioni. L’Accademia internazionale di Assago è lontana. Marco Palestra, nove anni di coraggio e speranze. Adesso lo vorrebbero almeno cinque big straniere, in Italia Juve e Inter, anche se Marotta dice che «non è un nostro obiettivo», accelerano. In Sardegna è approdato in prestito secco. Per averlo Angelozzi ha sfidato, e vinto, il presidente. Marco a giugno saluta. «Rimarrà con noi, così come Caprile, sino a fine stagione», le parole del diesse Guido Angelozzi. Si vedrà. E magari nel frattempo Rino Gattuso se lo prende a corte. Ma adesso c’è da centrare l’obiettivo salvezza in terra sarda. Palestra guarda al presente, per il futuro c’è tempo. «Qui a Cagliari mi hanno accolto benissimo, sto al meglio. Pensiamo a conquistare quello che ci serve». Quando si ha il senso del proprio destino. RAMMARICO. E Pisacane? Il Cagliari mastica amaro, il suo allenatore anche. «Grandissimo primo tempo, però è difficile tenere per novanta minuti i ritmi di inizio partita. Il rammarico è non aver segnato, con squadre del genere se non sblocchi la gara poi paghi. E noi abbiamo pagato. Passo indietro? Solo se analizziamo il secondo tempo. Nel primo tempo ne abbiamo fatti due in avanti, viste anche le assenze. Non era facile». C’è spazio anche per un intervento pro arbitri, una perla rara di questi tempi: «Vanno aiutati, io penso sempre alla buona fede. E il tocco di braccio di Ricci non era rigore. Se avesse preso il pallone con il sinistro sarebbe stato diverso, ma così no...». Complimenti.