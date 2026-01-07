Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
La strana clausola sul contratto di Endrick: il Lione ha accettato una formula che fa discutere

Dalla Spagna precisano le condizioni del trasferimento del talento brasiliano in Francia
1 min
Calciomercato

In un anno e mezzo di Real Madrid Endrick ha collezionato 40 presenze, 7 gol e 1 assist. Un bilancio un po' ristretto per un talento che tutti si aspettavano potesse esplodere definitivamente. E proprio in questo senso si inserisce la logica del prestito del brasiliano al Lione fino a giugno: a Madrid vogliono che Endrick giochi (tanto) e si rilanci. Il prestito è oneroso (1 milione), ma contiene una clausola davvero particolare, pensata per incentivare il club francese al progressivo impiego dell'attaccante da qui a fine stagione.

La formula per il prestito di Endrick al Lione

Stando a quanto precisa il quotidiano spagnolo Sport, il prezzo fissato dal Real per il prestito (1 milione appunto) si ridurrà progressivamente per ogni partita che Endrick giocherà con il Lione. L'accordo tra i due club prevede infatti che per ogni cinque gare disputate dal calciatore 200 mila euro vengano detratti dal milione iniziale. In altre parole, se Endrick dovesse giocare tutte le rimanenti partite, il Lione non pagherà nulla per il prestito. Il principio è chiaro, il Real vuole che il suo talento (19 anni) giochi il più possibile. E all'OL conviene.

Tutte le news di Calciomercato

