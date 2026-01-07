La strana clausola sul contratto di Endrick: il Lione ha accettato una formula che fa discutere

In un anno e mezzo di Real Madrid Endrick ha collezionato 40 presenze, 7 gol e 1 assist. Un bilancio un po' ristretto per un talento che tutti si aspettavano potesse esplodere definitivamente. E proprio in questo senso si inserisce la logica del prestito del brasiliano al Lione fino a giugno: a Madrid vogliono che Endrick giochi (tanto) e si rilanci. Il prestito è oneroso (1 milione), ma contiene una clausola davvero particolare, pensata per incentivare il club francese al progressivo impiego dell'attaccante da qui a fine stagione.