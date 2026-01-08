Da Chiesa a Balotelli fino a Salah: tutti gli affari e le trattative di calciomercato della Serie A

La Juventus resta in contatto con l’entourage di Federico Chiesa (28) e con il Liverpool , per riportare l’attaccante in Italia come richiesto anche da Luciano Spalletti (66). Il tecnico toscano vede infatti l’attaccante come il vice Kenan Yildiz (20) ideale, ma potrebbe impiegarlo anche in più ruoli. I tempi, però, non sarebbero brevi: con Momo Salah (33) impegnato in Coppa d’Africa, a Liverpool ritengono Chiesa, in questa fase, importante ma non incedibile. La richiesta è per una vendita a titolo definitivo, mentre la Juve spera di riprenderlo in prestito.

Juve, Adzic in uscita

Sul fronte uscite, va invece monitorata la situazione di Vasilije Adzic (19). L’attaccante montenegrino vorrebbe rimanere ancora a Torino, mentre la dirigenza bianconera lavora per cederlo in prestito e permettergli di trovare continuità. Al momento, le società interessate sono Genoa e Verona. I rossoblù, intanto, proseguono i colloqui con l’entourage di Bento (26) per portare in Italia il portiere, seguito in passato dall’Inter. Il brasiliano ha dato priorità alla Serie A e, per questo, spera in un affondo rapido dei liguri. L’Al-Nassr coprirebbe l’80% del suo stipendio. Per la difesa, il Genoa pensa invece a Lucas Martinez Quarta (29). L’ex centrale della Fiorentina gioca adesso con il River: i contatti proseguono per superare il nodo ingaggio e trovare un’intesa sulla formula. Quanto al Pisa, M’Bala Nzola (29) è stato scaricato ufficialmente dopo le parole di Alberto Gilardino (43): «Deve capire cosa vuole fare nella sua vita». La punta rientrerà quindi alla Fiorentina, per poi essere ceduto.

Torino, per la difesa c’è Marianucci

Da Pisa a Torino: i granata hanno rilanciato per Luca Marianucci (21), cambiando le condizioni dell’offerta: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Il ds Petrachi stima molto il difensore e, per questo, ha deciso di cambiare la struttura della proposta, sfidando nuovamente la Cremonese che intravedeva il traguardo per il giovane di proprietà del Napoli. I grigiorossi non mollano Sebastiano Luperto (29) del Cagliari: Davide Nicola (52), lo ha portato in Sardegna e lo rivorrebbe, ma è ritenuto molto importante dai rossoblù. Un nuovo assalto per il ritorno di Alberto Dossena (27) dipenderà, quindi, anche dal futuro di Luperto. Tornando al Torino, è sempre vivo l’interesse per Rafael Obrador (21), terzino sinistro del Benfica. Infine, Mario Balotelli (35) ha firmato con l’Al-Ittifaq di Dubai: per lui contratto di due anni e mezzo.