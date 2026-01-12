Colpo Roma in attacco, è fatta per Robinio Vaz: le cifre dell'affare con il Marsiglia
Robinio Vaz potrebbe arrivare già nella giornata di martedì a Roma. L’accordo tra con il Marsiglia, sulla base di 25 milioni di euro, è infatti in cassaforte: anche oggi il ds Medhi Benatia e Frederic Massara hanno lavorato a lungo per limare gli ultimissimi dettagli, dopo l’accelerazione dei giorni scorsi raccontata su queste pagine.
Per il classe 2007, molto apprezzato dal club giallorosso per le sue qualità da attaccante moderno, è pronto un contratto di quattro anni e mezzo.