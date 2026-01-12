Colpo Roma in attacco, è fatta per Robinio Vaz: le cifre dell'affare con il Marsiglia

Robinio Vaz potrebbe arrivare già nella giornata di martedì a Roma. L’accordo tra con il Marsiglia, sulla base di 25 milioni di euro, è infatti in cassaforte: anche oggi il ds Medhi Benatia e Frederic Massara hanno lavorato a lungo per limare gli ultimissimi dettagli, dopo l’accelerazione dei giorni scorsi raccontata su queste pagine.