sabato 10 gennaio 2026
La Roma avanza per Robinio Vaz: contatti continui tra Benatia e Massara© EPA

La Roma avanza per Robinio Vaz: contatti continui tra Benatia e Massara

Il baby attaccante è molto stimato dai giallorossi, che vogliono chiudere in tempi rapidi
Eleonora Trotta
La Roma avanza per Robinio Vaz, baby talento del Marsiglia, molto stimato in casa giallorossa. Il classe 2007 piace anche ad altri club, ma i contatti tra il ds dei francesi Medhi Benatia e Ricky Massara sono continui: la volontà della società di Trigoria è quella di chiudere l'operazione in tempi rapidi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

