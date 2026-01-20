Dal Portogallo: "Parma o Roma, Schjelderup vuole l'Italia"

La Roma continua a muoversi sul mercato e dopo Vaz e Malen , studia altri possibili colpi per allargare la rosa. Secondo " A Bola ", giornale portoghese, sia Roma che Parma si sarebbero mosse per Andreas Schjelderup , calciatore norvegese che scalpita per trovare più spazio ed occasioni, che non sta trovando al Benfica con Mourinho . L'ala esterna norvegese, vuole convincere per partecipare ai Mondiali e dunque la Serie A è la sua priorità per trovare più minutaggio.

La Roma ci prova per il ventunenne, ma...

Alla Roma, Schjelderup piace, ma al momento non sembra essere l'opzione numero uno per la squadra di Gasperini, che si sta guardando intorno e potrebbe preferire Leo Sauer del Feyenoord, che la squadra olandese valuterebbe intorno ai 15mln. Il Parma invece ci avrebbe provato con un prestito con diritto di riscatto, ma al momento sembrerebbe che il giocatore non sia convinto della destinazione. Il Benfica, sarebbe disposto a lasciarlo partire, ma prima di farlo, vuole assicurarsi un valido sostituto. Dunque per Andreas Schjelderup c'è ancora del tempo per decidere e convincere, soprattutto nella sfida di Champions League di domani 21 gennaio tra Juventus e Benfica, dove gli occhi delle due italiane saranno puntati su di lui.