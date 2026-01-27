Obiettivo Dragusin: il pressing del Milan continua

L e prestazioni positive di Koni De Winter, condite dal gol alla Roma di domenica sera, fanno dormire un po' più tranquillamente Massimiliano Allegri sul fronte difesa. Il tecnico livornese, però, non è ancora soddisfatto al 100%: il suo desiderio resta quello di aggiungere un altro difensore centrale alla rosa rossonera, in modo da avere a disposizione cinque calciatori (più Odogu, una manciata di minuti fin qui, e l'adattabile Bartesaghi) per tre posti per le restanti sedici partite da disputare in questa stagione. La ricerca non è semplice: l'intenzione del Milan resta quella di vagliare il mercato per un calciatore di buona esperienza, low cost o con una formula conveniente dal punto di visto economico e in grado di essere schierato in tutti i ruoli del reparto a tre.

Dragusin pronto a tornare in A

Una opzione che sta avanzando nelle valutazioni è quella di Radu Dragusin, centrale classe 2002 in forza al Tottenham e già passato dalla Serie A con le maglie di Juventus (è stato allenato in Prima Squadra da Andrea Pirlo e non ha mai incontrato Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera), Sampdoria, Salernitana e, soprattutto, Genoa, con cui si è guadagnato la chiamata a suon di milioni e di hype dalla Premier League. L'avventura in terra inglese, però, non si sta sviluppando come il rumeno si aspettava: 9 partite con 242 minuti giocati al primo anno Oltremanica, 28 presenze per un totale di 2180 minuti nella passata stagione e solo sei giri di lancette nell'annata in corso. A fermarlo è stata principalmente la sfortuna: la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita il 30 gennaio 2025 nel match di Europa League contro l'Elfsborg gli è costata ben undici mesi di assenza dai campi di calcio; il rientro è avvenuto lo scorso 28 dicembre, Un'eternità dopo.

Nodo formula e visite approfondite

L'idea di Furlani e Tare sarebbe quella di proporre agli Spurs un prestito con diritto di riscatto, in modo da rimandare la futura acquisizione tra sei mesi; il club inglese, però, vorrebbe altre garanzie: da Londra è arrivata la condizione d'obbligo. Al di là di trovare, eventualmente, la quadra economica con il Tottenham e con l'entourage del calciatore, il Milan dovrà valutare con attenzione se Dragusin sia effettivamente pronto dal punto di vista fisico per rimettere piede con continuità in campo. Ad Allegri, d'altronde, servirebbe un difensore pronto, abile e arruolabile sin da subito. Il Milan poi lavora all’acquisto di Gila della Lazio per il mercato estivo, sfruttando il contratto in scadenza nel 2027. Molto complicato anticipare l’operazione a gennaio. In caso di acquisto, il 50% andrebbe nelle tasche del Real Madrid. In difesa, gli occhi sono anche su alcuni giovanissimi. Piace, infatti, Ljubo Puljic, statuario centrale di 1.94 metri del 2007 in forza alla seconda squadra del Bayern Monaco.

Per Camarda, che sarà operato alla spalla, accordo con il Lecce: resterà in Salento fino al termine della stagione.

