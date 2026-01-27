Calciomercato, tutte le trattative: Lecce in pressing su Zanon

Il Como ha raggiunto uno degli obiettivi principali di questa sessione, definendo anche gli ultimi dettagli del trasferimento di Andrés Cuenca (18) dal Barcellona, sulla base di un indennizzo da 500.000 euro. Come da programmi, il giovane centrale verrà girato in prestito allo Sporting Gijon prima di approdare in Italia. Joao Pedro Tchoca (22), intanto, è un nuovo difensore del Torino. Il promettente brasiliano è stato preso dal Corinthians con la formula del prestito e diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per un’operazione complessiva da circa 5 milioni. Tutto confermato anche per Milan Djuric (35): l’attaccante ha lasciato il Parma per trasferirsi alla Cremonese a titolo definitivo, a fronte di un indennizzo da 1 milione. Il bosniaco ha firmato un contratto di un anno e mezzo. A proposito di attaccanti, M’Bala Nzola (29) è stato scelto dal Sassuolo per sostituire Walid Cheddira (28). L’attaccante di proprietà della Fiorentina è stato scaricato dal Pisa e, adesso, è pronto ad iniziare una nuova avventura con la guida di Fabio Grosso (48). Ieri il calciatore aspettava l’ultimo via libera della Viola.