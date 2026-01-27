Calciomercato, tutte le trattative: Lecce in pressing su Zanon
Il Como ha raggiunto uno degli obiettivi principali di questa sessione, definendo anche gli ultimi dettagli del trasferimento di Andrés Cuenca (18) dal Barcellona, sulla base di un indennizzo da 500.000 euro. Come da programmi, il giovane centrale verrà girato in prestito allo Sporting Gijon prima di approdare in Italia. Joao Pedro Tchoca (22), intanto, è un nuovo difensore del Torino. Il promettente brasiliano è stato preso dal Corinthians con la formula del prestito e diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per un’operazione complessiva da circa 5 milioni. Tutto confermato anche per Milan Djuric (35): l’attaccante ha lasciato il Parma per trasferirsi alla Cremonese a titolo definitivo, a fronte di un indennizzo da 1 milione. Il bosniaco ha firmato un contratto di un anno e mezzo. A proposito di attaccanti, M’Bala Nzola (29) è stato scelto dal Sassuolo per sostituire Walid Cheddira (28). L’attaccante di proprietà della Fiorentina è stato scaricato dal Pisa e, adesso, è pronto ad iniziare una nuova avventura con la guida di Fabio Grosso (48). Ieri il calciatore aspettava l’ultimo via libera della Viola.
Calciomercato, le manovre in attacco
Il club di Alberto Gilardino (43) non molla invece Filip Stojilkovic (26) e nelle ultime ore hanno rilanciato l’ultima offerta per trovare un accordo con il Cracovia per il goleador svedese. La richiesta si aggirava sui 4-5 milioni di euro, alla fine è stata accolta l’ultima proposta dei toscani sui 3 milioni di euro. Ore importanti anche per Adrian Semper (28), molto apprezzato dalla Dinamo Zagabria: ieri c’è stato un sondaggio da parte del club croato per conoscere la situazione del portiere, ora in panchina a Pisa. Hans Nicolussi Caviglia (25) è, intanto, al centro di una trattativa molto avviata con il Parma. Dopo lo stop della scorsa settimana con il Cagliari, i ducali hanno infatti accelerato per assicurarsi il centrocampista in prestito alla Fiorentina, ma di proprietà del Venezia, che avrà assoluta centralità nel progetto di Carlos Cuesta (30). Non solo: per il ruolo di esterno, il focus del Parma è sul belga Olivier Deman (25) del Werder Brema.
De Rossi aspetta rinforzi
Per quanto riguarda lo scambio tra Patrick Cutrone (28) e Zito Luvumbo (23) con il Cagliari, tutte le parti coinvolte attendono un’accelerazione da qui al gong del 2 febbraio. L’affare, quindi, potrebbe quindi concludersi al fotofinish. Il Genoa resta attivissimo. Oltre al centrocampista venezuelano Cristian Cásseres (26), sta trattando Alexsandro Amorim (20) dell’Alverca. Per l’attacco, invece, l’attenzione resta sempre su Cédric Bakambu (34). Il Lecce non molla Simone Zanon (24) in caso di uscita di Christ-Owen Kouassi (22).
Il Como ha raggiunto uno degli obiettivi principali di questa sessione, definendo anche gli ultimi dettagli del trasferimento di Andrés Cuenca (18) dal Barcellona, sulla base di un indennizzo da 500.000 euro. Come da programmi, il giovane centrale verrà girato in prestito allo Sporting Gijon prima di approdare in Italia. Joao Pedro Tchoca (22), intanto, è un nuovo difensore del Torino. Il promettente brasiliano è stato preso dal Corinthians con la formula del prestito e diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per un’operazione complessiva da circa 5 milioni. Tutto confermato anche per Milan Djuric (35): l’attaccante ha lasciato il Parma per trasferirsi alla Cremonese a titolo definitivo, a fronte di un indennizzo da 1 milione. Il bosniaco ha firmato un contratto di un anno e mezzo. A proposito di attaccanti, M’Bala Nzola (29) è stato scelto dal Sassuolo per sostituire Walid Cheddira (28). L’attaccante di proprietà della Fiorentina è stato scaricato dal Pisa e, adesso, è pronto ad iniziare una nuova avventura con la guida di Fabio Grosso (48). Ieri il calciatore aspettava l’ultimo via libera della Viola.
Calciomercato, le manovre in attacco
Il club di Alberto Gilardino (43) non molla invece Filip Stojilkovic (26) e nelle ultime ore hanno rilanciato l’ultima offerta per trovare un accordo con il Cracovia per il goleador svedese. La richiesta si aggirava sui 4-5 milioni di euro, alla fine è stata accolta l’ultima proposta dei toscani sui 3 milioni di euro. Ore importanti anche per Adrian Semper (28), molto apprezzato dalla Dinamo Zagabria: ieri c’è stato un sondaggio da parte del club croato per conoscere la situazione del portiere, ora in panchina a Pisa. Hans Nicolussi Caviglia (25) è, intanto, al centro di una trattativa molto avviata con il Parma. Dopo lo stop della scorsa settimana con il Cagliari, i ducali hanno infatti accelerato per assicurarsi il centrocampista in prestito alla Fiorentina, ma di proprietà del Venezia, che avrà assoluta centralità nel progetto di Carlos Cuesta (30). Non solo: per il ruolo di esterno, il focus del Parma è sul belga Olivier Deman (25) del Werder Brema.