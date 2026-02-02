Atletico Madrid, ufficiale il colpo Lookman: i dettagli dell'affare

Atletico Madrid, ufficiale il colpo Lookman: l'annuncio

L'Atletico Madrid ha accolto così Ademola Lookman: "L'Atlético de Madrid e l'Atalanta - si legge nel comunicato ufficiale - hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Ademola Lookman, che ha firmato per noi fino al 30 giugno 2030. Giocatore destro versatile e dinamico, a 28 anni è in grado di giocare sia come seconda punta che come ala su entrambe le fasce, sia tagliando all'interno che rimanendo sul suo lato naturale, dove sfrutta al meglio la sua velocità e la sua abilità nel dribbling. Nato il 20 ottobre 1997 a Wandsworth (Londra, Regno Unito), pur essendo naturalizzato nigeriano, è cresciuto nelle giovanili del Waterloo FC e del Charlton Athletic, dove ha esordito in prima squadra il 3 novembre 2015. In seguito ha continuato ad arricchire la sua esperienza professionale, vestendo i colori di Everton, Lipsia, Fulham e Leicester City, prima di approdare all'Atalanta nell'estate del 2022.

All'Atalanta, Lookman si è riconfermato uno dei migliori attaccanti sulla scena mondiale ed è stato un elemento chiave del primo trofeo continentale del club: la UEFA Europa League 2023/24. In finale, l'Atalanta ha battuto il Bayer Leverkusen per 3-0, con Lookman autore di tutti e tre i gol e inflitto alla squadra tedesca l'unica sconfitta in tutta la stagione. Da nerazzurro, Lookman ha giocato un totale di 137 partite, segnando 55 gol e fornendo 27 assist. Nazionale inglese a livello giovanile, ha vinto il Mondiale Under 20 con i Three Lions nel 2017. Il 25 marzo 2022 ha esordito con la nazionale maggiore nigeriana, con la quale ha giocato 41 partite e segnato 11 gol. Il nostro nuovo acquisto ha superato le visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas-Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid, prima di dirigersi verso gli uffici del club al Riyadh Air Metropolitano. Lì, è stato accolto dal nostro Amministratore Delegato, Miguel Ángel Gil, con il quale ha firmato il suo contratto con il club. Benvenuto, Lookman!".