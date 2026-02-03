Il pagellone di mercato: Malen è il vero colpo. Napoli, serviva di più
Pagellone di fine mercato, ma con una premessa. Il voto è legato a vari criteri, esclusi quelli economici: la qualità dei giocatori acquistati e di quelli ceduti, la funzionalità dei nuovi, le esigenze delle varie squadre, la capacità di adattamento soprattutto per gli stranieri. È un voto... indicativo, senza eccessive ambizioni tecniche.
Atalanta 5,5
Ceduti Maldini e soprattutto Lookman (sul piano ambientale la sua partenza pesa poco, ma su quello tecnico pesa tanto), preso Raspadori, l’attacco di Palladino perde una soluzione non da poco.
Bologna 5,5
La squadra non si è rinforzata. Fabbian è più efficace di Sohm e Immobile è un’occasione persa. Lo scambio Holm-Joao Mario non modifica i valori.
Cagliari 6
La voglia di riscatto di Dossena, la curiosità del giovane uruguayano Albarracin, il dinamismo di Sulemana: Pisacane può essere soddisfatto.
Como 6
Fabregas continuerà a lavorare sul materiale che conosce bene: Lahdo è la nuova intuizione.
Cremonese 6
È stato potenziato il centrocampo, Maleh porta corsa, Thorsby sostanza e anche Djuric, in attacco, potrà dare una mano. Luperto in più per la difesa.
Fiorentina 5,5
Per la situazione in cui si trova la squadra ci voleva un mercato di diverso tenore. Sono arrivate due ali (Solomon e Harrison) e altri due centrocampisti di incursione come Brescianini e Fabbian, simili per impostazione ai tre che c’erano già, Ndour, Mandragora e Fazzini. Servivano un mediano vero e un difensore in più, oltre a Rugani.
Genoa 6
Portiere nuovo e soprattutto altra fantasia in mezzo al campo, quella di Baldanzi, che a Marassi spera di tornare ai suoi tempi empolesi.
Hellas Verona 5,5
La solita rivoluzione veronese. È stato ceduto Giovane, un giocatore che si era inserito bene nella squadra, ma per puntare alla salvezza sono arrivati gli esperti Lirola e Lovric, insieme a Isaac e Bowie.
Inter sv
Era difficile rinforzarla.
Juventus 5,5
Cercava un centravanti e ha preso un’ala, Boga, come riserva, e un terzino destro. Visto il suo lavoro, Spalletti andava sostenuto un po’ meglio.
Lazio 4,5
Squadra decisamente indebolita, allenatore inascoltato, tifoseria in rivolta. Le cessioni pesano, gli acquisti molto di meno. A Formello hanno pensato al futuro, certo, ma soprattutto a fare cassa riducendo anche il monte-ingaggi. Così la stagione sembra già andata.
Lecce 6
Da Corvino c’è sempre da aspettarsi il colpo. Gandelman è probabilmente l’acquisto migliore per i salentini, tantoché Di Francesco lo ha schierato subito titolare.
Milan 6,5
Füllkrug è l’attaccante che serviva ad Allegri e si è visto col Lecce. Interessante l’acquisto di Alphadio Cissé, un trequartista esploso a Catanzaro dove resterà fino al termine della stagione.
Napoli 5,5
I paletti sul mercato hanno frenato i movimenti. Alla squadra, stremata dagli infortuni, serviva qualcosa di più di Giovane e di Alisson Santos. E soprattutto questo mercato ha certificato la delusione di quello estivo, con le cessioni di Lucca, Lang e Marianucci.
Parma 6
Quattro acquisti per aumentare le speranze di salvezza. Fra tutte puntiamo su Strefezza, il cui ritorno in Serie A porterà dei benefici a Cuesta.
Pisa 5,5
Per i giocatori arrivati (uno su tutti, il centravanti-gigante Duronsimi) il voto sarebbe sufficiente, ma è la logica a stridere: questi acquisti sono stati certificati da Gilardino, esonerato un giorno prima della fine del mercato.
Roma 7
Malen è il vero colpo di tutto il mercato. È soprattutto il centravanti che desiderava Gasperini, non soddisfatto del rendimento e nemmeno delle caratteristiche di Ferguson e Dovbyk. Altro acquisto interessante, e prezioso per l’allenatore, è l’esterno sinistro Zaragoza. La Roma ha pensato anche al futuro con Vaz.
Sassuolo 6
Nzola al posto di Cheddira cambia poco. Cambiano in meglio gli arrivi di Ulisse Garcia per la difesa e Darry Bakola per il centrocampo.
Torino 6
È stato un buon rimpasto per il Toro che ha rinforzato la difesa con Marianucci e Obrador, sostituito un regista (Asllani) con un altro regista di belle speranze (Prati) e arricchito l’attacco con Kulenovic.
Udinese 5,5
Un difensore colombiano, Arizala, e il giovanel talento Mlacic (piaceva anche all’Inter) rispetto alle cessioni di Lovric e Iker Bravo.
