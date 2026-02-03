Il pagellone di mercato: Malen è il vero colpo. Napoli, serviva di più

I paletti sul mercato hanno frenato i movimenti. Alla squadra, stremata dagli infortuni, serviva qualcosa di più di Giovane e di Alisson Santos. E soprattutto questo mercato ha certificato la delusione di quello estivo, con le cessioni di Lucca, Lang e Marianucci.

Parma 6

Quattro acquisti per aumentare le speranze di salvezza. Fra tutte puntiamo su Strefezza, il cui ritorno in Serie A porterà dei benefici a Cuesta.

Pisa 5,5

Per i giocatori arrivati (uno su tutti, il centravanti-gigante Duronsimi) il voto sarebbe sufficiente, ma è la logica a stridere: questi acquisti sono stati certificati da Gilardino, esonerato un giorno prima della fine del mercato.

Roma 7

Malen è il vero colpo di tutto il mercato. È soprattutto il centravanti che desiderava Gasperini, non soddisfatto del rendimento e nemmeno delle caratteristiche di Ferguson e Dovbyk. Altro acquisto interessante, e prezioso per l’allenatore, è l’esterno sinistro Zaragoza. La Roma ha pensato anche al futuro con Vaz.

Sassuolo 6

Nzola al posto di Cheddira cambia poco. Cambiano in meglio gli arrivi di Ulisse Garcia per la difesa e Darry Bakola per il centrocampo.

Torino 6

È stato un buon rimpasto per il Toro che ha rinforzato la difesa con Marianucci e Obrador, sostituito un regista (Asllani) con un altro regista di belle speranze (Prati) e arricchito l’attacco con Kulenovic.

Udinese 5,5

Un difensore colombiano, Arizala, e il giovanel talento Mlacic (piaceva anche all’Inter) rispetto alle cessioni di Lovric e Iker Bravo.