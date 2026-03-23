Griezmann lascia l'Atletico Madrid e vola in MLS: la clamorosa indiscrezione dalla Spagna

Dal 2014 al 2019 e poi dal 2021 ad oggi, Griezmann rappresenta un bel pezzo di storia dell' Atletico Madrid. Sono dieci anni che il francese emoziona e regala gol e assist ai tifosi colchoneros, un decennio intervallato solamente dall'esperienza al Barcellona. E però potremmo essere arrivati alla fine di un idillio quasi poetico. Sì perché, secondo il sito spagnolo Cadena Ser, il fuoriclasse 35enne di Simeone avrebbe già accettato l'offerta della MLS per giocare con l'Orlando City e chiudere, forse, lì la sua carriera.

Griezmann verso la MLS

La trattativa sarebbe alle battute finali, portata avanti già da tempo con il permesso dell'Atletico Madrid. Secondo le indiscrezioni dei media spagnoli, Griezmann dovrebbe approfittare della sosta per le nazionali per volare negli Stati Uniti e firmare quello che sarà con tutta probabilità l'ultimo grande contratto della sua carriera. Dopodiché, tornerà in Spagna e concluderà la stagione con l'Atletico per provare a chiudere al meglio, magari con il trionfo in Champions League (i colchoneros saranno impegnati nei quarti contro il Barcellona) e in Coppa del Re (in programma la finale contro la Real Sociedad il 18 aprile).

I numeri di Griezmann con l'Atletico Madrid

Come detto, Griezmann è diventato una bandiera dell'Atletico Madrid. Dieci anni di magie in cui ha collezionato 488 presenze, 211 gol e 97 assist. Numeri da campione. In questa stagione, sin qui, il francese ha giocato 43 gare tra coppe e campionato realizzando 13 gol e fornendo 4 assist.