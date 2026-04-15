Milan, Juve, Inter e Napoli su Goretzka: il Bayern Monaco però preferisce… Allegri

Milan, qualificazione Champions fondamentale per convincere Goretzka: la situazione

Sarà fondamentale per il club rossonero giocare in Europa, sia come ulteriore carta sul tavolo per convincere Goretzka a sbarcare a Milano, ma anche per questioni finanziarie. La dirigenza milanista sta tenendo vivi i rapporti con l’entourage del tedesco, e non vuole farsi sfuggire questa occasione. Non sarà semplice perché ci sono tantissime società pronte a sferrare l’assalto a Goretzka. In Italia piace a Juventus, Inter e Napoli, oltre ai rossoneri, in Inghilterra e Spagna pure sono interessati, dunque la scelta spetta al giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni la decisione del centrocampista dovrebbe arrivare tra un paio di settimane, quando il quadro delle qualificate alla prossima Champions sarà più delineato. Il 31enne in uscita dal Bayern Monaco è un nome molto gradito a Allegri, anzi, sarebbe stato proprio il tecnico ad indicare Goretzka come rinforzo per il prossimo mercato. L’allenatore rossonero vorrebbe una campagna di rafforzamento di un certo spessore, per essere maggiormente competitivi l’anno prossimo.