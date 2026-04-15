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Milan, Juve, Inter e Napoli su Goretzka: il Bayern Monaco però preferisce… Allegri

Il club rossonero ha già formulato un'importante proposta verbale al centrocampista tedesco, ormai pronto a salutare il club bavarese: la concorrenza non manca
Antonio Vitiello
2 min
TagsGoretzkaMilanjuve

Il Milan attende la risposta di Leon Goretzka con fiducia. Il club rossonero si è mosso con largo anticipo già da qualche settimana: proposta verbale per tre anni a circa 5 milioni di euro all’anno, bonus compresi. Un tentativo per cercare di mettere le mani su un giocatore internazionale che potrebbe conferire al centrocampo milanista maggiore esperienza in vista della prossima Champions.

 

Milan, qualificazione Champions fondamentale per convincere Goretzka: la situazione

Sarà fondamentale per il club rossonero giocare in Europa, sia come ulteriore carta sul tavolo per convincere Goretzka a sbarcare a Milano, ma anche per questioni finanziarie. La dirigenza milanista sta tenendo vivi i rapporti con l’entourage del tedesco, e non vuole farsi sfuggire questa occasione. Non sarà semplice perché ci sono tantissime società pronte a sferrare l’assalto a Goretzka. In Italia piace a Juventus, Inter e Napoli, oltre ai rossoneri, in Inghilterra e Spagna pure sono interessati, dunque la scelta spetta al giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni la decisione del centrocampista dovrebbe arrivare tra un paio di settimane, quando il quadro delle qualificate alla prossima Champions sarà più delineato. Il 31enne in uscita dal Bayern Monaco è un nome molto gradito a Allegri, anzi, sarebbe stato proprio il tecnico ad indicare Goretzka come rinforzo per il prossimo mercato. L’allenatore rossonero vorrebbe una campagna di rafforzamento di un certo spessore, per essere maggiormente competitivi l’anno prossimo. 

 

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