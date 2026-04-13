Allarme Milan, i segnali che arrivano dalla squadra preoccupano. E la Champions ora è a rischio

Quella strana sensazione aleggiava dalle parti di Milanello già dai due match consecutivi in casa non vinti a febbraio contro Como e Parma; poi era arrivato il vento del derby a spazzare via le nubi, tornate, però, con violenza tra la bruttissima prestazione con sconfitta contro la Lazio e quella scialba di Napoli . Ora, il pesante ko di San Siro contro l' Udinese ha fatto scattare definitivamente l'allarme in casa rossonera: non più campanellini, ma sirene spiegate. La qualificazione in Champions League è, infatti, a rischio .

Milan, se la squadra lancia l'allarme... Il commento di Ricci

E allora serve che siano proprio i calciatori in rosa a richiamare tutti all'ordine. Ha iniziato nel post partita di sabato Samuele Ricci: «Questa squadra ha dei valori tecnici, ma ora bisogna tirar fuori anche quelli umani. In campo con l'Udinese eravamo poco presenti, ho avuto questa sensazione. Si è parlato tanto del cambio di modulo, perché abbiamo diversi giocatori da uno contro uno. Però se affronti partite in queste modo vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato che va oltre il modulo».

Le parole di Rabiot

Rabiot ha individuato i problemi: «Ci è mancato l'ordine in campo e poi la voglia, la determinazione di andare a fare gol e prendere questo obiettivo che è il nostro. Il modulo non c'entra, ma è la voglia dei giocatori, di noi in campo che fa la differenza: di mettere la determinazione, di correre dietro l'avversario e di fare le cose bene. Anche di squadra potevamo fare molto meglio: più uniti. Abbiamo perso questa cosa in campo: la voglia di lavorare per il compagno, di tornare tutti insieme e di battagliare insieme. Questo dobbiamo ritrovare: è la cosa che ci ha fatto bene fino a qua». L'allarme del gruppo c'è. E suona fortissimo. La dirigenza è con Allegri, come testimoniato nel confronto e nel supporto dato al tecnico nell’immediato post partita.