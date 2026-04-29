"Lewandowski conteso da Juve e Milan". Ma c'è una squadra in vantaggio...    

Il futuro di Lewandowski sarà dentro i confini Italia? Probabile. Almeno secondo il quotidiano spagnolo As. In Spagna, infatti, scrivono che in occasione del suo recente viaggio in Italia, l'agente dell'attaccante polacco Pini Zahavi avrebbe parlato sia con la Juve che con il Milan visto che il giocatore - che non ha ancora escluso di rinnovare col Barcellona - vorrebbe un club che giochi in Champions. Quindi, molto dipenderà dal piazzamento dei bianconeri di Spalletti alla fine di questa stagione.

Juve in pole per Lewandowski

L'interesse più concreto sarebbe quello della Juve. Il motivo secondo i media spagnoli? I rossoneri starebbero dirottando le attenzioni su Sorloth, il gigante dell'Atletico Madrid di Simeone. Ma bisognerà trovare una quadra dal punto di vista economico visto che Lewandowski guadagna 20 milioni lordi a stagione: il possibile punto di incontro potrebbe essere un biennale su cui spalmare questa cifra.

Nonostante sia vicino ai 38 anni, l'ex Bayern Monaco viene visto a Torino come un giocatore capace di guidare la squadra verso traguardi più ambiziosi attraverso un instant team e non è detto che il suo arrivo sia necessariamente legato all'addio di Vlahovic, che comunque in passato era stato accostato proprio al Barcellona.