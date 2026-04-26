Spalletti: "Champions? La Juve deve vincere diverse partite. E Vlahovic..."

Spalletti dopo Milan-Juve: "David? Si son persi un fallo..."

Così Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn nel dopo gara di Milan-Juve: "Abbiamo dato seguito al nostro cammino, abbiamo tentato di farla la nostra partita, in maniera troppo lenta e prevedibile. Non si saltava mai un uomo con un passaggio, perimetrale molto scolastico, loro li trovavamo sempre molto posizionati. Con loro bisogna sempre stare attenti, perché ti danno la sensazione di essere in perfetto controllo, poi te li vedi spuntare 3-4 da tutte le parti. Poi ti metti in pericolo e diventa difficile. Nella costruzione abbiamo lavorato su questa preventiva, andare a non subire questa ripartenza. Alcune situazioni potevamo far meglio, come in quella di David dove c'era un fallo, ma ce lo siam persi... Rivederla? L'ho già vista bene. Poi, David riesce a pulire con la qualità tecnica e la pulizia di gioco. Se invece lo vai a sporcare fisicamente, soffre un po' di più, ma è uno che corre tantissimo, perché una volta Modric, una volta Gabbia, una volta Maignan, corre tantissimo. Poi, non attacca la profondità, non salta l'uomo nello stretto, ma è un giocatore perfetto per un calcio relazionale. Ha fatto una bella partita da quel punto di vista lì, poi bisognava dargli un po' una mano nel primo tempo perché lo abbiamo lasciato spesso".

Spalletti su Vlahovic: "Il futuro tiene sempre conto del presente"

Sulle condizioni di Dusan Vlahovic, Spalletti ha aggiunto: "Come sta Dusan? Soprattutto nel secondo tempo, quando la squadra ha preso un po' in mano la partita, una presenza come la sua poteva darci una mano, ma è venuto con noi ad allenarsi solo venerdì, lavorando un po' con noi solo ieri. Anche Kenan è entrato un po' prima, ma quando ha dovuto fare due scatti e due duelli è andato in difficoltà di fiato. Dusan viene da un infortunio lunghissimo, lo abbiamo portato al punto di poterlo vedere in campo, perché ci può dare una mano in queste partite in cui si va a giocarsi il futuro. E il futuro tiene sempre conto del presente, ha giocato i suoi 10 minuti e va bene così".

Spalletti sulla corsa Champions: "La Juve deve vincere ancora diverse partite"

Sulla corsa Champions, che potrebbe rimanere aperta fino all'ultima giornata di campionato, Spalletti non ha dubbi: "La Roma ha vinto, il Como è andato a vincere una gara non facile in trasferta, noi abbiamo da vincere ancora diverse partite per andare a giocare quella competizione lì. Ora è il momento in cui si comincia ad accusare un po' di più la fatica, quindi si vede chi non molla, chi è davvero da Juventus".