Milan-Juve diretta: segui la sfida di oggi tra Allegri e Spalletti LIVE

MILANO - Uno scatto per blindare la Champions e iniziare a progettare il futuro. Nella grande sfida di San Siro, con un' Inter spettatrice ormai in attesa solo dell'aritmetica per festeggiare lo Scudetto, Milan e Juve hanno entrambe fretta di chiudere il discorso qualificazione europea. Davanti ai 75.000 del Meazza, la squadra di Allegri cerca di riprendere la strada giusta dopo un ultimo periodo balbettante (due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate) contro una Juve che è invece in un ottimo momento di forma, con una striscia positiva aperta di 17 punti in sette partite. Segui la partita in diretta con noi.

Equilibrate e con poca voglia di scoprirsi subito, Milan e Juve partono su ritmi compassati.

La squadra di Spalletti punta sul possesso palla, mentre i rossoneri aspettano e provano un paio di accelerazioni con Pulisic e Leao. Cambiaso ammonito per una trattenuta a centrocampo su Saelemaekers.

20:35

Gullit entra nella Hall of Fame del Milan: "Ecco perché l'Italia non è ai Mondiali"

L'olandese, premiato al centro del campo, interviene a Dazn: "L'Italia ha dimenticato il suo Dna, questo non significa dover mettere il pullman davanti alla porta, ma l'Italia deve tornare a saper difendere".

20:20

Spalletti: "Yildiz? Sta bene ed è pronto a entrare"

Parla anche l'allenatore della Juve a Dazn: "Como e Roma vincono le partite, è una cosa normale. Stasera sarà una partita difficilissima perché loro ti spuntano da tutte le parti. Yildiz? Sta bene, è rientrato con noi all'ultimo ed è pronto a entrare".

20:10

Allegri: "Pulisic e Leao, manca solo il gol"

Il tecnico rossonero a Dazn prima della partita: "Pulisic e Leao stanno bene, manca solo il gol. La Juve? L'arrivo di Spalletti gli ha dato quel valore in più".

20:00

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19:50

Allegri super negli scontri diretti

Quest'anno i rossoneri, prendendo in esame le prime sei della classifica, hanno perso solo al Maradona. In 9 confronti diretti con Napoli, Inter, Roma e Juve ha raccolto 18 punti tra andata e ritorno. Il bottino: 5 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta. La Juve, invece, nella doppia gestione Tudor-Spalletti, ha totalizzato 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e ben 4 sconfitte.