Milan-Juve diretta: segui la sfida di oggi tra Allegri e Spalletti LIVE
MILANO - Uno scatto per blindare la Champions e iniziare a progettare il futuro. Nella grande sfida di San Siro, con un'Inter spettatrice ormai in attesa solo dell'aritmetica per festeggiare lo Scudetto, Milan e Juve hanno entrambe fretta di chiudere il discorso qualificazione europea. Davanti ai 75.000 del Meazza, la squadra di Allegri cerca di riprendere la strada giusta dopo un ultimo periodo balbettante (due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate) contro una Juve che è invece in un ottimo momento di forma, con una striscia positiva aperta di 17 punti in sette partite. Segui la partita in diretta con noi.
21:08
20' - La partita non decolla. Cambiaso ammonito
La squadra di Spalletti punta sul possesso palla, mentre i rossoneri aspettano e provano un paio di accelerazioni con Pulisic e Leao. Cambiaso ammonito per una trattenuta a centrocampo su Saelemaekers.
20:58
10' - Ritmi bassi e prima fase di studio
Equilibrate e con poca voglia di scoprirsi subito, Milan e Juve partono su ritmi compassati.
20:48
1' - Milan-Juve, inizia la partita
Calcio d'inizio battuto dalla squadra rossonera.
20:35
Gullit entra nella Hall of Fame del Milan: "Ecco perché l'Italia non è ai Mondiali"
L'olandese, premiato al centro del campo, interviene a Dazn: "L'Italia ha dimenticato il suo Dna, questo non significa dover mettere il pullman davanti alla porta, ma l'Italia deve tornare a saper difendere".
20:20
Spalletti: "Yildiz? Sta bene ed è pronto a entrare"
Parla anche l'allenatore della Juve a Dazn: "Como e Roma vincono le partite, è una cosa normale. Stasera sarà una partita difficilissima perché loro ti spuntano da tutte le parti. Yildiz? Sta bene, è rientrato con noi all'ultimo ed è pronto a entrare".
20:10
Allegri: "Pulisic e Leao, manca solo il gol"
Il tecnico rossonero a Dazn prima della partita: "Pulisic e Leao stanno bene, manca solo il gol. La Juve? L'arrivo di Spalletti gli ha dato quel valore in più".
20:00
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19:50
Allegri super negli scontri diretti
Quest'anno i rossoneri, prendendo in esame le prime sei della classifica, hanno perso solo al Maradona. In 9 confronti diretti con Napoli, Inter, Roma e Juve ha raccolto 18 punti tra andata e ritorno. Il bottino: 5 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta. La Juve, invece, nella doppia gestione Tudor-Spalletti, ha totalizzato 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e ben 4 sconfitte.
19:40
Milan-Juve: le formazioni ufficiali
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. All. Spalletti
19:30
Chi è l'arbitro di Milan-Juve
Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri che ieri si è autosospeso a causa dell’inchiesta della Procura di Milano, nella quale è indagato con l'accusa di concorso in frode sportiva (vedi qui per tutte le ultime news), ha scelto Simone Sozza per dirigere Milan-Juventus. Il VAR invece sarà Rosario Abisso. Tutte le curiosità sulla partita.