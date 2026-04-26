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Dove vedere Milan-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Meazza, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A: le probabili scelte di Allegri e Spalletti
TagsMilanjuveSerie A

È la notte di Milan-Juve. I rossoneri di Allegri, reduci dal successo esterno a Verona (1-0), puntano a un successo che gli permetterebbe di agganciare il Napoli al secondo posto, di tornare a +5 sulla Roma quinta e di salire a +6 sui bianconeri. Gli uomini di Spalletti ripartono dal 2-0 all'Allianz Stadium contro il Bologna, vanno a caccia della quarta vittoria di fila per agganciare gli odierni avversari al terzo posto e di ristabilire il vantaggio di 5 punti sulla Roma, ieri vittoriosa a Bologna e sul Como (se dovesse battere il Genoa al Ferraris).

Milan-Juve, l'orario

Milan-Juve è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano dove i padroni di casa non vincono dal 21 marzo (3-2 al Torino). Risale invece allo scorso 11 aprile (1-0 all'Atalanta) l'ultima affermazione esterna della Juve.

Dove vedere Milan-Juve in diretta tv

Milan-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Milan-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Milan-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di

Le probabili formazioni di Allegri e Spalletti

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Fullkrug, Nkunku, Gimenez. Allenatore: Allegri.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Athekame, Fofana, Saelemaekers, Modric, Leao.

JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Holm, Kostic, Miretti, Adzic, Koopmeiners, Zhegrova, Openda, Boga, Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Cabal, Milik. 

Squalificati: -.

Diffidati: Kelly, Bremer.

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È la notte di Milan-Juve. I rossoneri di Allegri, reduci dal successo esterno a Verona (1-0), puntano a un successo che gli permetterebbe di agganciare il Napoli al secondo posto, di tornare a +5 sulla Roma quinta e di salire a +6 sui bianconeri. Gli uomini di Spalletti ripartono dal 2-0 all'Allianz Stadium contro il Bologna, vanno a caccia della quarta vittoria di fila per agganciare gli odierni avversari al terzo posto e di ristabilire il vantaggio di 5 punti sulla Roma, ieri vittoriosa a Bologna e sul Como (se dovesse battere il Genoa al Ferraris).

Milan-Juve, l'orario

Milan-Juve è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano dove i padroni di casa non vincono dal 21 marzo (3-2 al Torino). Risale invece allo scorso 11 aprile (1-0 all'Atalanta) l'ultima affermazione esterna della Juve.

Dove vedere Milan-Juve in diretta tv

Milan-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Milan-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Milan-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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