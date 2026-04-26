Dove vedere Milan-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

È la notte di Milan-Juve . I rossoneri di Allegri , reduci dal successo esterno a Verona (1-0) , puntano a un successo che gli permetterebbe di agganciare il Napoli al secondo posto, di tornare a +5 sulla Roma quinta e di salire a +6 sui bianconeri. Gli uomini di Spalletti ripartono dal 2-0 all'Allianz Stadium contro il Bologna , vanno a caccia della quarta vittoria di fila per agganciare gli odierni avversari al terzo posto e di ristabilire il vantaggio di 5 punti sulla Roma, ieri vittoriosa a Bologna e sul Como (se dovesse battere il Genoa al Ferraris) .

Milan-Juve, l'orario

Milan-Juve è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano dove i padroni di casa non vincono dal 21 marzo (3-2 al Torino). Risale invece allo scorso 11 aprile (1-0 all'Atalanta) l'ultima affermazione esterna della Juve.

Dove vedere Milan-Juve in diretta tv

Milan-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Milan-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Milan-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.