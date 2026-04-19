Juve-Bologna diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Italiano LIVE

TORINO - Dopo la sconfitta del Como contro il Sassuolo ed il pari tra Roma e Atalanta , la Juventus ha la grande occasione di indirizzare in maniera decisa la corsa al quarto posto. Vincendo nel posticipo domenicale con il Bologna , infatti, la squadra di Spalletti avrebbe l'occasione di allungare a +5 sulle dirette rivali, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions League . Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport Stadio .

20:11

Bologna reduce dalla batosta europea

Il Bologna, dal canto suo, viene dalla delusione, ormai messa in cantiere, dell'Europa League, con l'eliminazione da parte di un'Aston Villa apparsa troppo superiore. Per sperare di tornare a giocare le coppe, occorrerebbe un filotto di vittorie, a partire da questa sera.

20:08

Due vittorie consecutive e un solo gol subito nelle ultime cinque

La crescita esponenziale della Juventus in questa fase del campionato di Serie A è testimoniata dai numeri: oltre alle ultime due pesantissime vittorie consecutive, i bianconeri vantano anche una difesa praticamente imperforabile, con una sola rete subita nelle ultime cinque giornate (quella dell'1-1 con il Sassuolo).

19:54

La formazione ufficiale del Bologna

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Lucumí, Helland, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All.: Italiano

19:52

La formazione ufficiale della Juventus

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. All.: Spalletti

19:46

In settimana il rinnovo di Locatelli: "Spalletti mi ha dato fiducia"

Dopo la conferma di Spalletti, in settimana è arrivata anche la conferma per capitan Locatelli, che ha pubblicamente ringraziato il tecnico per la fiducia concessagli. LEGGI QUI

19:39

Mirino puntato sul quarto posto: perché si può

Continuità di risultati e fuga per la Champions: la Juventus è chiamata ad alzarsi sui pedali per dare lo strappo decisivo nella rincorsa al quarto posto. APPROFONDISCI

19:23

Gli anticipi sorridono alla Juventus

Quella di questa sera rappresenta un'occasione imperdibile per la squadra di Spalletti, che tra venerdì e sabato ha avuto modo di sorridere per i risultati delle rivali nella corsa al quarto posto: il ko del Como con il Sassuolo ed il pari tra la Roma e l'Atalanta, infatti, offrono una chance irripetibile alla Juventus per blindare la Champions.

19:15

Tutto pronto per Juventus-Bologna

Tutto pronto allo Stadium di Torino, dove tra un'ora e mezza circa avrà inizio il posticipo domenicale tra Juventus e Bologna. Punti pesanti in palio per i bianconeri, che vincendo allungherebbero decisamente nella corsa Champions. Emiliani reduci dall'eliminazione in Europa League e con l'unica speranza di accorciare sull'Atalanta in classifica.

Juventus Stadium, Torino