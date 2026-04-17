Festa Sassuolo con Volpato e Nzola: il Como perde ancora e la Roma ora è a solo un punto di distanza

Volpato e Nzola, uno-due micidiale. Nico Paz accorcia prima dell'intervallo

Pronti, via, e il Sassuolo sfiora in vantaggio. Laurientè doma un pallone complicato e lo serve a Nzola, che perde l'attimo per calciare ma non per scaricare all'indietro per Thorstvedt: calcio d'angolo in movimento sbagliato, complice una deviazione di Ramon. La palla termina di un nulla sul fondo sfiorando il palo alla destra di Butez. I ritmi sono blandi. Lo stradominio del Como nel possesso palla (80%) non equivale a pericolistà offensiva perché gli uomini di Fabregas sono come mai imprecisi. Il finale di primo tempo è una scorpacciata di gol ed emozioni. Al 42' micidiale contropiede del Sassuolo sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Como. Nzola spinge la ripartenza e serve Volpato: controllo e pallonetto imparabile per Butez. Il Como è frastornato. Il Sassuolo raddoppia al 44': , Laurientè approfitta del tanto, troppo spazio concesso per far filtrare un pallone che mette Nzola davanti a Butez. L'ex Pisa è glaciale e firma il 2-0 non facendo rimpiangere lo squalificato Berardi. Irriconoscibile, il Como ha comunque la forza di dimezzare lo svantaggio prima dell'intervallo. Al secondo e ultimo minuto di recupero, cross dalla destra di Smolcic, colpo di testa di Nico Paz che supera Turati, scavalcato dal pallone.

Turati evita il pareggio a Nico Paz: il Como perde di nuovo

Fabregas sintetizza la sua insoddisfazione con tre cambi in avvio di ripresa: dentro Vojvoda, Perrone e Douvikas per Smolcic, Caqueret e Baturina. Il Como tenta l'assalto alla ricerca del pareggio. L'occasione più nitida arriva al sessantottesimo minuto. Perrone lancia con il sinistro verso Nico Paz il quale controlla e poi tenta il pallonetto da posizione defilata. Turati prima viene superato, quindi con un grande intervento riesce a togliere il pallone dalla linea. Altro cambio, alla ricerca del tutto per tutto, con Kuhn che sostituisce Da Cunha. Thorstvedt è decisivo con un intervento in scivolata per netraulizzare il tentativo con il mancino di Perrone. Al76esimo minuto Pinamonti, da poco subentrato a Nzola, si fa vedere immediatamente, ma il tiro con il destro è largo. In tutta la ripresa il Como cerca di realizzare il pareggio, senza però riuscirci. Il Sassuolo torna alla vittoria dopo la sconfitta contro il Genoa. Secondo ko di fila per il Como.

Como, ora l'Inter in Coppa Italia e il Genoa di De Rossi al Ferraris

Nel prossimo turno il Como sarà impegnato al Ferraris contro il Genoa di De Rossi (domenica 26 aprile, ore 15) dopo aver disputato la semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro contro l'Inter (martedì 21 aprile, ore 21). Il Sassuolo sfiderà la Fiorentina al Franchi nel lunch match domenicale valido per la trentaquattresima giornata di Serie A.