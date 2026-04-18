Locatelli: "Non mi sono mai visto lontano dalla Juve". Poi svela un retroscena con Spalletti dopo Bosnia-Italia

"Spalletti dopo Bosnia-Italia ci ha parlato": il retroscena

Un rinnovo che fino a qualche anno fa non sarebbe stato così scontato. Per un lungo periodo, Locatelli era nell'occhio del ciclone per il periodo difficile che stava attraversando la Juventus: "La cosa più importante che ho imparato è reagire. Tutti sanno che ho vissuto momenti difficili qui, la gente mi fischiava e criticava. Io ero sempre là, sempre disponibile, ho sempre cercato di mettermi in discussione. Quando uno reagisce e dà tutto è la cosa più importante che c’è. La reazione è alla base per stare a questi livelli". Reagire è stato fondamentale anche dopo il suo rigore sbagliato contro il Sassuolo e la sconfitta nei playoff di qualificazione al Mondiale con l'Italia: "Ci sono state settimane migliori dopo quel rigore e il mancato Mondiale. Quando siamo tornati il mister ha parlato a noi italiani, era dispiaciuto. Sapeva cosa stavamo provando, anche lui è stato in Nazionale e sapeva cosa stessimo provando".