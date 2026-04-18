Roma-Atalanta diretta: segui la partita di Serie A oggi LIVE

Una sfida dal peso specifico enorme, che può indirizzare la corsa europea e forse anche qualcosa in più. La Roma arriva a questo appuntamento sapendo di trovarsi davanti a un crocevia fondamentale della stagione: la battuta d’arresto del Como a Reggio Emilia ha infatti cambiato gli equilibri, offrendo ai giallorossi l’occasione concreta di accelerare verso il quinto posto — sinonimo di qualificazione certa in Europa League — e continuare a coltivare il sogno Champions. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:03

Le scelte di Palladino: niente Scamacca

Palladino sceglie Krstovic dal primo minuto al posto di Scamacca. Sulle fasce Bellanova parte a destra, mentre a sinistra c’è Zappacosta e non Bernasconi. Sulla trequarti spazio a De Ketelaere e Raspadori.

19:54

Roma-Atalanta, la sfida dei due attaccanti: il dato

Nikola Krstovic (5,4) e Donyell Malen (4,5) guidano la classifica dei giocatori con più tiri medi a partita (per 90 minuti) in questo campionato, considerando chi ha almeno 10 presenze. Stasera saranno uno contro l'altro a guidare i rispettivi attacchi.

19:46

Atalanta, la formazione ufficiale

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino.

19:45

Roma, la formazione ufficiale

Roma (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.

19:43

L'Atalanta vuole l'Europa: sfida a Roma e Lazio

Per l’Atalanta l’obiettivo resta quello di consolidarsi nelle posizioni alte della classifica, dopo un avvio incerto e quel tredicesimo posto ormai archiviato. L’Europa è nel mirino, così come la Coppa Italia. In questo senso, la semifinale di mercoledì contro la Lazio potrebbe rappresentare un momento chiave della prima stagione dopo i nove anni dell’era Gian Piero Gasperini.

19:39

Gasperini, un match sempre speciale

Sono 43 partite per Gasperini sulla panchina della Roma: arrivato a Trigoria la scorsa estate, ha già conquistato 23 vittorie. Questa sera affronterà la sua ex Atalanta, in una sfida dal sapore sempre particolare.

19:32

Ranieri atteso all'Olimpico

Ieri Ranieri non era a Trigoria, così come nei due giorni precedenti, e all’interno del club continuano a circolare segnali che fanno pensare a un possibile addio. Stasera dovrebbe essere in tribuna all’Olimpico accanto a Massara, come di consueto, ma la sua presenza resta ancora incerta.

19:27

L'arrivo della Roma

Pochi minuti fa l'arrivo della Roma in pullman all'Olimpico.

19:27

L'impatto di Malen con la Roma: i numeri

Da quando la FIFA ha ufficialmente introdotto il calciomercato invernale nel 2001/02, solo due giocatori arrivati in Serie A durante il mercato invernale hanno segnato più di Donyell Malen: l’attaccante della Roma è a quota 10 reti, come Zlatan Ibrahimović con il Milan nel 2019/20. Meglio di lui solo Maxi López (11 gol con il Catania nel 2009/10) e Mario Balotelli (12 con il Milan nel 2012/13).

19:19

Il momento dell'Atalanta

L’Atalanta arriva dalla sconfitta contro la Juve (0-1) in Serie A, ma con Raffaele Palladino in panchina non ha mai perso due partite di fila in campionato. L’ultima volta che è successo risale a novembre, quando infilò tre ko consecutivi tra la fine della gestione Ivan Juric e l’inizio di quella di Palladino.

19:12

L’occasione della Roma

La classifica parla chiaro, ai giallorossi serve una vittoria utile per prendersi il quinto posto del Como (ieri ko) e andare a 60 punti. La Juve, quarta, è a quota 60 e giocherà domani sera contro il Bologna. In palio c'è la Champions.

19:05

Roma, i precedenti con l'Atalanta

La Roma ha perso sei delle ultime sette partite di Serie A contro l’Atalanta (con un solo pareggio), comprese le ultime quattro. I giallorossi non infilavano almeno cinque sconfitte consecutive contro la stessa avversaria in campionato dal periodo tra il 1988 e il 1990, quando accadde contro il Milan.

19:00

Roma, ecco l'Atalanta all'Olimpico

Una sfida decisiva per l’Europa. La Roma sa che è un momento chiave: il passo falso del Como ha aperto un’occasione importante per avvicinare il quinto posto e continuare a sperare nella Champions. Il match con l'Atalanta in programma alle 20:45.

Roma - Stadio Olimpico