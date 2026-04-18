Gaffe Tsimikas: ritarda l'ingresso in campo perché sbaglia maglia. Era quella di... Zaragoza

Konstantinos Tsimikas, terzino sinistro della Roma, è entrato in campo al 78' al posto di Rensch all'Olimpico contro l'Atalanta (1-1). Nel momento in cui il compagno di squadra olandese è crollato a terra, denunciando il problema muscolare che ha costretto Gasperini a sostituirlo, Tsimikas ha accelerato le operazioni di riscaldamento ma il suo ingresso in campo è stato parzialmente ritardato da un episodio singolare.