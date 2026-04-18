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Gaffe Tsimikas: ritarda l'ingresso in campo perché sbaglia maglia. Era quella di... Zaragoza

Il terzino greco della Roma, fischiato al momento dell'ingresso in campo, sfortunato protagonista di un episodio singolare
2 min
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Konstantinos Tsimikas, terzino sinistro della Roma, è entrato in campo al 78' al posto di Rensch all'Olimpico contro l'Atalanta (1-1). Nel momento in cui il compagno di squadra olandese è crollato a terra, denunciando il problema muscolare che ha costretto Gasperini a sostituirlo, Tsimikas ha accelerato le operazioni di riscaldamento ma il suo ingresso in campo è stato parzialmente ritardato da un episodio singolare.

Tsimikas dentro al posto di Rensch, fischiato dai tifosi

Forse per la concitazione del momento, Tsimikas ha infatti preso per errore la maglia numero 97 di Zaragoza al posto della sua numero 12. Una svista che lo ha costretto, ovviamente, a cambiarsi perdendo qualche attimo. L'andare lento di Rensch nell'uscire dal rettangolo di gioco gli ha comunque permesso di ricevere tutte le indicazioni del caso. Non, però, di evitare i fischi con cui molti i tifosi hanno sottolineato l'annuncio della scelta di Gasperini di gettarlo nella mischia.

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