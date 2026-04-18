Il duro striscione della Curva Sud dopo la bufera tra Gasperini e Ranieri: "La Roma è una cosa seria". E durante le formazioni...
E alla fine la Curva Sud, e con lei tutto l'Olimpico, ha preso posizione. "Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all'ombra di questo nome, siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. L'As Roma è una cosa seria": questo lo striscione comparso allo stadio prima di Roma - Atalanta. Dopo una settimana durissima, con la bufera Ranieri - Gasperini, i romanisti, alla fine, sono stati forse i più saggi di tutti. Gasperini, in particolare, ha visto lo striscione dal campo, Ranieri dalla tribuna. È allo stadio, con lui la figlia Claudia e la famiglia, anche se il senior advisor è seduto accanto a Massara e al segretario Lombardo.
Formazioni Roma - Atalanta, applausi per Gasperini
Al momento della lettura delle formazioni applausi per tutti i giocatori della Roma, per quanto non ovazioni vere e proprie, e più convinti per Gasperini. Il tecnico, al momento dell'ingresso allo stadio, è stato intercettato da una tifosa che vicino al pullman gli ha detto: "Mister siamo con lei". Gasp ha sorriso. Il modo migliore per chiudere una settimana dura, a tratti surreale, dentro e fuori Trigoria.