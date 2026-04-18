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Carnesecchi show contro la Roma, il retroscena inedito: "Non ho dormito una settimana, adesso..."

Il portiere dell'Atalanta grande protagonista all'Olimpico: prestazione super per riscattare l'errore decisivo contro la Juve
2 min
TagscarnesecchiRomaatalanta

"Non ho dormito per una settimana. Sabato scorso mi sono sentito male, ci sono rimasto male, avevo voglia di riscattarmi. Ho sono sentito di aver deluso i miei compagni per l'errore che ho commesso contro la Juve, in una partita che ci poteva permettere di riagganciarci al treno per l'Europa. Avevo bisogno di una partita così". Così Marco Carnesecchi in diretta tv su Sky e Dazn al termine di Roma-Atalanta 1-1.

Carnesecchi: "Ho fatto i complimenti a Svilar. Coppa Italia? Ci giochiamo tutto anche noi"

Carnesecchi ha poi aggiunto, parlando della sfida all'Olimpico con i giallorossi: "Sicuramente è stata una grandissima partita, in Serie A se ne vedono poche con questa intensità. Potevano essere tre punti, ma ci prendiamo il pareggio e ora testa alla Coppa Italia che può svoltare la stagione. Ho fatto i complimenti a Svilar, ce li siamo fatti a vicenda. Ammiro molto il suo modo di parare, aggressivo. Mi piace giocare partite contro grandi partieri, la sfida nella sfida è stimolante. Il ritorno della semifinale di Coppa Italia a Bergamo contro la Lazio? Ci giochiamo tutto anche noi. È la via più breve per andare in Europa League, sarà una partita stimolante che non vediamo l'ora di giocare".

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