Carnesecchi show contro la Roma, il retroscena inedito: "Non ho dormito una settimana, adesso..."

"Non ho dormito per una settimana. Sabato scorso mi sono sentito male, ci sono rimasto male, avevo voglia di riscattarmi. Ho sono sentito di aver deluso i miei compagni per l'errore che ho commesso contro la Juve, in una partita che ci poteva permettere di riagganciarci al treno per l'Europa. Avevo bisogno di una partita così". Così Marco Carnesecchi in diretta tv su Sky e Dazn al termine di Roma-Atalanta 1-1.