Gasperini diretta dopo Roma-Atalanta: interviste e conferenza stampa live

23:40

Le condizioni di Mancini

"Mancini si sa regolare bene, ha capito che aveva un po' di crampo all'adduttore, si è fermato in tempo e sarà sicuramente disponibile".

23:38

Gasp: "C'è stato un teatrino, non voglio essere messo sullo stesso piano"

"Le lacrime di ieri? Sto invecchiando, si vede... La squadra è fantastica, dall'inizio e in questa settimana ancora di più, danno sempre tutto. Li ringrazio. Il pubblico, già solo la loro presenza è straordinario, hanno tutto il diritto di non essere contenti di questi teatrini di questa settimana, è poco gratificante per tutti. Mi dispiace di essere indirettamente coinvolto, ma non voglio essere messo sullo stesso piano, non sono io che ho tirato fuori queste cose. L'Atalanta? Eravamo poco amati, ma facevamo paccate di utili ed eravamo competitivi. È stato straordinario".

23:37

Inizia la conferenza stampa di Gasp

Champions obiettivo concreto? "Prima conquistiamo EL, poi pensiamo alla Champions, è matematica. Abbiamo raggiunto il Como e tenuto distante l'Atalanta, abbiamo la Juve a due punti ma giocano domani. Io dico, vedendo anche i risultati di questi giorni, che c'è ancora molto in ballo. Può succedere di tutto, il campionato è famoso per le sorprese perché quello dell'ultimo km è sempre un bel traguardo. Succede anche a chi vince gli scudetti, la nostra è una buona squadra e noi siamo ancora dentro".

23:27

"I fischi? Hanno ragione, questo pubblico non merita una settimana come questa"

“Pubblico straordinario, ha sostenuto la squadra. Stadio sempre pieno, difficilmente ripetibile da un’altra parte. La squadra ha dato quello che poteva, anche qualcosa di più. I fischi? Mi hanno spiegato che erano per questa brutta settimana e hanno ragione. Questo pubblico non lo merita. Non voglio creare danno parlando. La Champions? Dipendiamo dagli altri, ma è ancora possibile”.

23:25

Gasperini: "Non bisogna essere delusi"

Il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una gran partita, speravamo di vincere per avvicinarci al quarto posto. Non bisogna essere delusi perché abbiamo giocato bene contro una grande squadre. Non siamo stati fortunatissimi”.

23:20

Gasperini: "Il futuro? Ne parliamo a fine stagione"

“Il futuro? Non do risposte rispetto a quello che è successo. Non è piacevole affrontare questi discorsi, anche nei confronti di tutta questa gente che ci viene a vedere. Lottiamo ancora per la classifica. A fine campionato, si affronterà tutto”.

23:19

Gasperini e la difesa

“Fino a dicembre abbiamo avuto una continuità di formazione che ci ha dato solidità difensiva. Poi è arrivato Malen, siamo migliorati avanti ma abbiamo perso pezzi. Era anche difficile mantenere quella media.”

23:17

Gasperini e gli scontri diretti

“Per vincere gli scontri diretti? Tanti non li abbiamo persi. Abbiamo sempre fatto bene e spesso siamo andati più vicino noi alla vittoria”.

23:16

Gasperini: "Buona Roma"

Le parole del tecnico della Roma a Sky Sport: "Una buona Roma. Il loro portiere è stato bravo in più occasioni. Abbiamo cercato più dell’Atalanta di provare a vincere. Nel secondo tempo è subentrata un po’ di stanchezza”.

23:05

Le parole di Carnesecchi e De Roon

"Sicuramente è stata una grandissima partita, di un'intensità che si vede poche volte in Serie A. Potevano essere tre punti, ma abbiamo preso gol allo scadere del primo tempo. Sabato scorso ci sono rimasto davvero male, non ho dormito per una settimana. Avevo bisogno di una prestazione così per dimostrare che ci sono ancora". Così il portiere dell'Atalanta, Marco Carnesecchi, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con la Roma in Campionato. "Europa? Sicuramente siamo in corsa - ha aggiunto -. Siamo quelli con il calendario più difficile, vediamo come vanno le prossime partite. La sfida in Coppa Italia con la Lazio? Come si giocano tutto loro lo facciamo anche noi, al momento la Coppa Italia sembra la via più rapida per andare in Europa League". Presente anche Marten de Roon: "Nel primo tempo è mancata un po' di qualità in transizione - le sue parole -. Il secondo tempo è stato molto equilibrato. Se mettiamo questa intensità in campo, con un po' di qualità , possiamo fare una grande partita anche mercoledì. Dobbiamo crederci fino all'ultimo. Sarà difficile. La Coppa Italia è un grande obiettivo, dobbiamo fare una grande partita in semifinale. La Lazio sta veramente bene, dobbiamo dare tutto in campo", ha concluso.

22:40

In attesa di Gasperini

La partita è finita, presto il tecnico della Roma si presenterà davanti ai microfoni delle tv e poi in conferenza stampa per commentare il match con l'Atalanta.

Roma, Stadio Olimpico