Dove vedere Genoa-Como in tv? Dazn o Sky, orario
Genoa-Como, palla al centro. I rossoblù di De Rossi, reduci dal successo esterno a Pisa (2-1), lanciano l'assalto alla terza vittoria di fila per consolidarsi in zona tranquillità e tenere a debita distanza il terzulimo posto. I biancoblù di Fabregas, dopo aver perso 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, del ritorno al successo che manca da tre giornate per restare agganciati alla Roma e portarsi momentaneamente a -2 dalla Juve quarta.
Genoa-Como, l'orario
Genoa-Como è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 15, allo stadio Ferraris di Genova dove i padroni di casa hanno vinto l'ultima partita disputata battendo 2-1 il Sassuolo. Risale invece allo scorso 7 marzo (2-1 al Cagliari) l'ultimo acuto esterno degli uomini di Fabregas.
Dove vedere Genoa-Como in diretta tv
Genoa-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Genoa-Como, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Genoa-Como anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di De Rossi e Fabregas
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Martín; Vitinha, Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Onana, Otoa, Zatterstrom, Ellertsson, Amorim, Messias, Masini, Cornet, Ekuban, Ekhator. Allenatore: De Rossi.
Indisponibili: Norton-Cuffy.
Squalificati: -.
Diffidati: Marcandalli, Vitinha.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Tornqvist, Van der Brempt, Valle, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Sergi Roberto, Jesus Rodriguez, Lahdo, Kuhn, Morata. Allenatore: Fabregas.
Indisponibili: Addai, Vojvoda.
Squalificati: -.
Diffidati: Addai, Da Cunha, Ramón.
Genoa-Como, palla al centro. I rossoblù di De Rossi, reduci dal successo esterno a Pisa (2-1), lanciano l'assalto alla terza vittoria di fila per consolidarsi in zona tranquillità e tenere a debita distanza il terzulimo posto. I biancoblù di Fabregas, dopo aver perso 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, del ritorno al successo che manca da tre giornate per restare agganciati alla Roma e portarsi momentaneamente a -2 dalla Juve quarta.
Genoa-Como, l'orario
Genoa-Como è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 15, allo stadio Ferraris di Genova dove i padroni di casa hanno vinto l'ultima partita disputata battendo 2-1 il Sassuolo. Risale invece allo scorso 7 marzo (2-1 al Cagliari) l'ultimo acuto esterno degli uomini di Fabregas.
Dove vedere Genoa-Como in diretta tv
Genoa-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Genoa-Como, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Genoa-Como anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.