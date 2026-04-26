Dove vedere Genoa-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Genoa-Como , palla al centro. I rossoblù di De Rossi , reduci dal successo esterno a Pisa (2-1), lanciano l'assalto alla terza vittoria di fila per consolidarsi in zona tranquillità e tenere a debita distanza il terzulimo posto. I biancoblù di Fabregas , dopo aver perso 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo , del ritorno al successo che manca da tre giornate per restare agganciati alla Roma e portarsi momentaneamente a -2 dalla Juve quarta.

Genoa-Como, l'orario

Genoa-Como è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 15, allo stadio Ferraris di Genova dove i padroni di casa hanno vinto l'ultima partita disputata battendo 2-1 il Sassuolo. Risale invece allo scorso 7 marzo (2-1 al Cagliari) l'ultimo acuto esterno degli uomini di Fabregas.

Dove vedere Genoa-Como in diretta tv

Genoa-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Genoa-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Genoa-Como anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.