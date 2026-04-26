Corriere dello Sport.it
domenica 26 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Genoa-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Ferraris, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A: le probabili scelte di De Rossi e Fabregas
TagsGenoaComoSerie A

Genoa-Como, palla al centro. I rossoblù di De Rossi, reduci dal successo esterno a Pisa (2-1), lanciano l'assalto alla terza vittoria di fila per consolidarsi in zona tranquillità e tenere a debita distanza il terzulimo posto. I biancoblù di Fabregas, dopo aver perso 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, del ritorno al successo che manca da tre giornate per restare agganciati alla Roma e portarsi momentaneamente a -2 dalla Juve quarta.

Genoa-Como, l'orario

Genoa-Como è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 15, allo stadio Ferraris di Genova dove i padroni di casa hanno vinto l'ultima partita disputata battendo 2-1 il Sassuolo. Risale invece allo scorso 7 marzo (2-1 al Cagliari) l'ultimo acuto esterno degli uomini di Fabregas.

Dove vedere Genoa-Como in diretta tv

Genoa-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Genoa-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Genoa-Como anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di De Rossi e Fabregas

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Martín; Vitinha, Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Onana, Otoa, Zatterstrom, Ellertsson, Amorim, Messias, Masini, Cornet, Ekuban, Ekhator. Allenatore: De Rossi.

Indisponibili: Norton-Cuffy.

Squalificati: -. 

Diffidati: Marcandalli, Vitinha.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Tornqvist, Van der Brempt, Valle, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Sergi Roberto, Jesus Rodriguez, Lahdo, Kuhn, Morata. Allenatore: Fabregas. 

Indisponibili: Addai, Vojvoda.

Squalificati: -.

Diffidati: Addai, Da Cunha, Ramón.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Genoa-Como, palla al centro. I rossoblù di De Rossi, reduci dal successo esterno a Pisa (2-1), lanciano l'assalto alla terza vittoria di fila per consolidarsi in zona tranquillità e tenere a debita distanza il terzulimo posto. I biancoblù di Fabregas, dopo aver perso 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, del ritorno al successo che manca da tre giornate per restare agganciati alla Roma e portarsi momentaneamente a -2 dalla Juve quarta.

Genoa-Como, l'orario

Genoa-Como è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 15, allo stadio Ferraris di Genova dove i padroni di casa hanno vinto l'ultima partita disputata battendo 2-1 il Sassuolo. Risale invece allo scorso 7 marzo (2-1 al Cagliari) l'ultimo acuto esterno degli uomini di Fabregas.

Dove vedere Genoa-Como in diretta tv

Genoa-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Genoa-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Genoa-Como anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica
1
Dove vedere Genoa-Como in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di De Rossi e Fabregas

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS