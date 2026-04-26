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Nico Paz torna al Real Madrid, ecco quando sarà ufficiale la recompra dal Como

Il club blancos avrebbe deciso, secondo AS, di esercitare il proprio diritto e riportare l'argentino a Valdebebas
3 min
TagsComoNico PazReal Madrid
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L'eliminazione in semifinale di Coppa Italia subita contro l'Inter in rimonta ancora brucia per il Como, che in campionato è chiamato a rispondere al successo della Roma per tenere vivi i sogni quarto posto. Intanto, la squadra di Fabregas deve prepararsi a godere gli ultimi giorni con la sua stella: il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare il diritto di recompra per Nico Paz

Real Madrid, il 30 maggio scade il diritto di recompra

A dare notizia della presunta decisione del club di Florentino Perez è il quotidiano spagnolo AS. Al momento del trasferimento di Paz dal Real Madrid al Como, nel 2024, i blancos si erano riservati un diritto di recompra per garantirsi un possibile rientro. La data di scadenza entro la quale sarà possibile esercitare il diritto è fissata al 30 maggio, ma da Valdebebas, quartier generale del Real, tutto sembra portare al rientro dell'argentino, che in estate disputerà il Mondiale, al club che lo ha cresciuto. 

I numeri di Nico Paz con Real Madrid e Como

Nico Paz vanta molti estimatori, su tutti l'Inter, ma il suo futuro sembra essere più direzione Madrid. Con la prima squadra merengue Paz ha giocato otto partite trovando anche una rete, in Champions League, trofeo che poi ha alzato, oltre alla Liga e alla Coppa di Spagna.

 

 

Arrivato al Como nel 2024, con la maglia dei lagunari ha giocato 72 partite, segnando 19 gol e servendo 15 assist.

 

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