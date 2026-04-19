Verona-Milan diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE

La domenica della 33ª giornata di Serie A vede il Milan di Allegri impegnato al Bentegodi contro il Verona di Sammarco . I rossoneri tornano in campo a caccia di riscatto, reduci da due sconfitte consecutive (contro Napoli e Udinese). Gli altri risultati della giornata favoriscono il Milan, che con una vittoria può riprendere proprio il Napoli e rimettere un considerevole vantaggio sul quinto posto, avvicinandosi all'obiettivo Champions . Dall'altra parte il Verona lotta per una complicata salvezza. Fischio d'inizio alle ore 15 : segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

"Veniamo da un periodo difficile, però nel calcio c'è sempre un'altra partita per rimediare. Oggi è un'opportunità per noi, siamo pronti. Allegri? Ci ha fatto vivere questa settimana in tranquillità, dobbiamo tornare a quello che abbiamo fatto durante la stagione, focalizziamoci su quello che possiamo controllare. Le parole di Gabbia? Sì, siamo con Allegri . Ci ha dato solidità e ordine, lui è bravo nel gestire i momenti della stagione, siamo contenti con lui. Combattiamo per lui". Così Tomori nel pre-partita. Le squadre intanto entrano in campo per il riscaldamento pre-partita.

"Allegri? Inutile parlare adesso di queste situazioni, dobbiamo usare le nostre energie per l'obiettivo Champions che vuol dire tanto per il nostro futuro. Max ha un contratto lungo e gli piace programmare il futuro. Il mio futuro? Lo dico con grande sincerità, nessun pensiero su queste situazioni. Quando i risultati mancano si mette tutto in discussione. Noi vogliamo raggiungere gli obiettivi, poi ci siederemo tutti insieme per fare un progetto vincente per la prossima stagione. Saranno sei finali, di cui oggi la più importante. Massimo rispetto per il Verona, dobbiamo fare una grande prestazione". Così Tare nel pre-partita.

13:59

Il Milan appeso a Modric: ora l'obiettivo è...

È su Luka Modric che il Milan pone le sue speranze di ripartenza: con la sua mentalità e classe andrà a conferire nuovamente ordine alla manovra dei suoi. È alla porta dei campioni che si bussa in casi come questi. E adesso il suo prossimo obiettivo è... LEGGI QUI

13:52

Verona, la formazione ufficiale di Sammarco

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernède, Belghali; Bradarić, Orban. Allenatore: Sammarco.

13:49

Milan, la formazione ufficiale di Allegri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

13:45

Milan, occhio ai diffidati: in cinque rischiano per la Juve

Allegri dovrà pensare oggi anche alla prossima giornata, in cui i rossoneri giocheranno contro la Juve in uno scontro diretto per la Champions League. Il Milan, infatti, ha cinque diffidati che dovranno evitare di ricevere ammonizioni oggi: ecco chi sono. LEGGI QUI

13:39

I precedenti sono a favore del Milan: il dato

Il Milan ha vinto tutte le ultime 10 sfide contro l'Hellas Verona in campionato. Inoltre, è andato a segno in 25 delle ultime 26 sfide: tutti i favori del pronostico sono per i rossoneri.

13:36

Milan, una grande occasione con il Verona per l'obiettivo Champions

I due ko a sorpresa di Como e Napoli e il pareggio tra Atalanta e Roma, i rossoneri giocano al Bentegodi con una grande occasione in palio per l'obiettivo Champions: con i tre punti possono raggiungere il Napoli e guadagnare un largo vantaggio sul quinto posto.

13:33

Verona-Milan, le probabili formazioni di Sammarco e Allegri

VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Sarr, Orban. Allenatore: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

13:30

Milan a caccia di riscatto: contro il Verona per inseguire l'obiettivo Champions

I rossoneri di Allegri scendono in campo al Bentegodi per cancellare le ultime due sconfitte contro Napoli e Udinese: servono punti per inseguire l'obiettivo Champions, in una giornata in cui le altre squadre coinvolte nella lotta hanno frenato. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it

Stadio Marcantonio Bentegodi - Verona