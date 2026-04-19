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Milan, occhio ai diffidati: in cinque rischiano la Juve

Contro il Verona Allegri torna al 3-5-2, ma i rossoneri dovranno stare molto attenti ai cartellini
Antonello Gioia
1 min
TagsMilanDiffidati
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MILANO - Dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese, Allegri tornerà ad affidarsi alle certezze che hanno permesso a lui e alla squadra di conquistare 63 punti in 31 giornate fin qui disputate. A Verona, dunque, si torna al 3-5-2 con una sola novità rispetto alla formazione più utilizzata durante l’anno, cioè Athekame al posto di Saelemaekers sulla destra. Per il resto Maignan in porta, difesa a tre con Tomori, Gabbia (al rientro dopo un mese e mezzo) e Pavlovic, Bartesaghi a sinistra; Fofana, Modric e Rabiot in mezzo e la coppia Leao-Pulisic davanti. Occhio ai cartellini: sono ben cinque i diffidati rossoneri - Leao, Modric, Fofana, Saelemaekers e Athekame- che, in caso di ammonizione, salterebbero il match contro la Juve. 

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