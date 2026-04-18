Leao insieme a Pulisic: le scelte di Allegri verso Verona-Milan

MILANO - Ricomincio da tre. Massimiliano Allegri riparte dalla difesa a tre per cercare di superare la fase più delicata della stagione del Milan . I rossoneri sono reduci da due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese e dopo l’esperimento mal riuscito della difesa a quattro contro i friulani, il tecnico toscano è deciso a ricominciare dall’usato sicuro. Quel 3-5-2 diventato un dogma nel corso dell’anno ma che nelle ultime settimane ha vacillato a causa di una condizione fisica e mentale non impeccabile della squadra . Ma per queste ultime sei partite dell’anno il tecnico è disposto a tornare alla difesa a tre, ma soprattutto tornerà a puntare sulla coppia Leao-Pulisic. Il portoghese e l’americano nel girone d’andata sono state le armi in più del Milan, ma da quando stanno giocando in tandem non stanno portando i risultati sperati. Eppure per Allegri sono i due migliori del reparto avanzato e anche per questo sia ieri che nell’allenamento di giovedì li ha provati nella formazione titolare. Oggi ci saranno le prove generali ma l’idea è quella di concedere ancora una chance sia a Leao che all’ex Chelsea.

Leao, la prima volta dopo i fischi con l'Udinese

Sarà la prima volta per Leao dopo i fischi contro l’Udinese, e Allegri per non perdere mentalmente il giocatore ha deciso di concedergli ancora fiducia. Sarebbe stata una mazzata per Rafa andare in panchina dopo le polemiche di San Siro, invece il tecnico rossonero ha usato la strategia opposta. Ma si aspetta qualcosa in più dal portoghese. Allegri vuole gol e assist, sa che tutto dipende dalla produzione della fase offensiva, e qualcosa ultimamente non sta funzionando. Leao non segna dalla trasferta contro la Cremonese, ormai dallo scorso 1 marzo, quasi cinquanta giorni di astinenza. Lo stesso Leao ha voglia di ripartire dopo una settimana di critiche, ritenute dal giocatore eccessive. A fine stagione poi sarà tempo di bilanci per il futuro ma prima c’è l’Europa da conquistare.

Pulisic ancora a secco nel 2026

Accanto a lui giocherà Pulisic, bloccato da quasi quattro mesi all’ultima rete realizzata proprio contro il Verona lo scorso 28 dicembre. Christian nel 2026 non ha ancora segnato e questa è la notizia più clamorosa per il reparto offensivo rossonero. Non aveva mai attraversato un periodo così lungo di digiuno da quando è sbarcato in Italia nell’estate del 2023. Allegri in settimana ha provato a motivarlo parlandogli, inoltre dovrebbero esserci anche degli accorgimenti tattici per rendere Pulisic più offensivo e più decisivo in area di rigore. Allegri è convinto che basti solo una scintilla per riaccendere l’americano, e attende la partita giusta ormai da molto tempo.

Alle spalle del tandem Pulisic-Leao ci saranno Modric e Rabiot, pronti a sfruttare ogni possibilità per innescare gli attaccanti, mentre a centrocampo dovrebbe tornare Fofana al posto di Ricci. Gli esterni saranno ancora Saelemaekers e Bartesaghi, invece in difesa è molto probabile il rientro dal primo minuto di Matteo Gabbia oltre un mese di assenza per infortunio.