Alajbegovic apre le porte alla Serie A: "Roma, Inter, Napoli, Juve. I top club in cui sarei pronto a giocare..."

"La Serie A è bella. Sì, mi piace. Sono pronto per un top club". Così Kerim Alajbegovic , gioiello bosniaco di proprietà del Salisburgo . Il diciannovenne esterno d'attacco, tra i protagonisti della qualificazione ai Mondiali a discapito dell'Italia , si è sbilanciato per quanto riguarda il capitolo calciomercato non nascondendo il suo gradimento a un eventuale trasferimento nel massimo campionato italiano.

Alajbegovic: "Inter, Napoli, Juve e Roma sono top in Italia"

Alajbegovic ha spiegato: "In Serie A ci sono tante grandi squadre forti. Vedremo cosa succederà. Ma sì, lo ripeto: la Serie A mi piace. Vediamo. Inter, Napoli, Juve, Roma sono top. Vediamo cosa succede, dai. Sono pronto per un top club in Serie A o in un altro campionato importante".