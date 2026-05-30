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Alajbegovic apre le porte alla Serie A: "Roma, Inter, Napoli, Juve. I top club in cui sarei pronto a giocare..."

L'esterno d'attacco bosniaco, di proprietà del Salisburgo, strizza l'occhio all'Italia indicando le sue squadre preferite
2 min
TagsAlajbegovicCalciomercatoSerie A

"La Serie A è bella. Sì, mi piace. Sono pronto per un top club". Così Kerim Alajbegovic, gioiello bosniaco di proprietà del Salisburgo. Il diciannovenne esterno d'attacco, tra i protagonisti della qualificazione ai Mondiali a discapito dell'Italia, si è sbilanciato per quanto riguarda il capitolo calciomercato non nascondendo il suo gradimento a un eventuale trasferimento nel massimo campionato italiano.

Alajbegovic: "Inter, Napoli, Juve e Roma sono top in Italia"

Alajbegovic ha spiegato: "In Serie A ci sono tante grandi squadre forti. Vedremo cosa succederà. Ma sì, lo ripeto: la Serie A mi piace. Vediamo. Inter, Napoli, Juve, Roma sono top. Vediamo cosa succede, dai. Sono pronto per un top club in Serie A o in un altro campionato importante".

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