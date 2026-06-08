Gattuso blinda Gila: la promessa di Lotito

ROMA - Se è una vaga promessa di un futuro già vago si vedrà nel corso del mercato . Certo è che Lotito ha assicurato a Gattuso che farà l’impossibile per tenere Gila . Unica eccezione : il patto cadrebbe se arrivasse un’ offerta da 30 milioni . Non un euro in meno. Una parola che vincola il presidente a Rino e che Rino prende per buona . Che ne pensa Super Mario ? Ha un’offerta dal Napoli , prima ancora s’erano mosse le big del Nord , tutte e tre . All’estero danno Atletico Madrid e Chelsea in agguato . Difficile resistere al canto di certe sirene per un ragazzo arrivato al top del mercato , di 25 anni, che guadagna poco più di un milione all’anno . Restando per un’altra stagione dovrebbe rinviare sogni di gloria e di benessere al 2027 , quando sarà in scadenza e si libererà a zero . Gila è sotto contratto , se Lotito s’impunta può fare ben poco. Ma la patata bollente passerebbe nelle mani di Gattuso . E’ lui che si troverebbe a gestire un giocatore costretto a restare . I dubbi di Rino sono le motivazioni , spera che Gila le abbia per vivere un’altra stagione con la Lazio . L’attaccamento di Mario non è in dubbio. Il contesto però rischia di minare la tranquillità di ogni giocatore . Niente cessione , nel caso di Gila . Niente Europa , mercato quasi certamente a saldo zero , ambizioni limitate, stadio di nuovo a rischio svuotamento , uno scenario che può stare stretto a chi punta al salto .

Il messaggio di Gila

Gila subito dopo la fine del campionato era uscito allo scoperto con un post che faceva pensare all’addio: «Ciao laziali, dico addio a una stagione molto importante nella mia carriera, sicuramente non a livello di risultati però ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra veramente incredibile. Ho dato tutto per questo simbolo e sono veramente orgoglioso di ciò che sono diventato qua alla Lazio». Ringraziamenti a tutti: «Volevo ringraziare tutti i miei compagni per il sostengo che ci siamo dati nei momenti più difficili, per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme e anche per quelli quotidiani che ti rendono le giornate più felici». Il suo manager, Alejandro Camano, lo stesso di Lautaro dell’Inter, a maggio ha parlato più volte. Prima per rispondere alle indiscrezioni sul Milan, la presenza di Tare da diesse (prima dell’addio) era un richiamo fortissimo per Mario: «Gila ha un altro anno di contratto con la Lazio. Il Milan è una squadra importantissima e mi piace tantissimo che un mio giocatore venga accostato ad uno dei club più importanti al mondo. Per me è un orgoglio. Non parlo con il Milan, con la Juve e nessuna squadra. Se qualcuno vuole farlo, bisogna parlare con la Lazio che è la proprietaria del cartellino di Mario». Sul Napoli: «Napoli è una città che ha un grande significato per noi in Argentina. È dove ha giocato Diego Armando Maradona e c’è sempre tanta felicità. Se fosse per me verrei a vivere domani a Napoli. Qui, però, parliamo di calcio professionistico e la testa del giocatore deve stare solo sulla Lazio». Un doppio dribbling.

Gila e gli scenari sul futuro

La promessa di Lotito a Gattuso sarà a prova di verità per tutto il mercato. Un mercato lungo. Il rischio è arrivare all’ultima settimana col dubbio che Gila resti o meno. Chi può escludere un’offerta da 30 milioni nel rush finale? E’ un prezzo smodato per un giocatore in scadenza tra un anno, che a gennaio potrà accordarsi con altri club a zero per giugno 2027.

Ma non è una garanzia di permanenza. Lotito ha tenuto il punto ai tempi di Milinkovic, venduto per 40 milioni. Il caso Gila è la riprova della sua parola, salvo prova contraria.