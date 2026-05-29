La Lazio fa muro su Gila: ecco la cifra top richiesta per la cessione

Muro su Gila, per scavalcarlo ci vuole un’offerta da almeno 20-25 milioni di euro. La Lazio , senza una proposta allettante, è disposta a trattenerlo fino al 2027, con la certezza a quel punto di perderlo a parametro zero. Ai centrali di difesa è rimasto un solo anno di contratto, il tempo stringe anche per Romagnoli, non solo per lo spagnolo. Lotito e Fabiani fanno i conti con gli ingaggi, oltre che con le scadenze e le rassicurazioni da dare a Gattuso. Gila guadagna un milione di euro (più bonus) a stagione, non ha mai rinnovato e adeguato l’accordo sottoscritto nell’estate del 2022, quando l’affare con il Real Madrid venne chiuso inserendo nella trattativa il 50% da riconoscere al vecchio club in caso di futura rivendita. Non ha un ingaggio da top player, fa ancora più gola alle squadre interessate.

La possibile cessione di Gila

Soltanto con una cifra stuzzicante, nonostante la scadenza ravvicinata, potranno convincere la società biancoceleste alla rinuncia del difensore. A Formello si riflette sulla mossa migliore a dodici mesi dallo svincolo, ormai si è arrivati al pericoloso bivio conferma-cessione. La Lazio è consapevole di non poter tirare sul prezzo (a meno che non si scateni un’asta), ma non proporrà un saldo da fuori tutto. Incasserebbe la metà di un cartellino già scontato e poi sarebbe costretta a ricercare subito un sostituto sul mercato. I ragionamenti sono economici e tecnici, nelle valutazioni entrano per forza di cose anche le necessità di Gattuso. Uno smantellamento difensivo non agevolerebbe l’inizio della sua avventura con la Lazio. Ringhio sta proseguendo il giro di chiamate alla rosa, finora ha contattato i calciatori più importanti per lo spogliatoio. Tra questi c’è Romagnoli, al momento il centrale più vicino alla partenza. A gennaio era stato a un passo dall’Al-Sadd, club che presto potrebbe tornare alla carica. Alessio aspetta segnali dal Qatar, sta prendendo tempo, è ancora intenzionato ad andarsene. Quello di Gattuso è stato il primo tentativo per trattenerlo, ma il difensore non ha ricevuto proposte per il rinnovo dalla Lazio. Rino non può blindarlo da solo. Il discorso, a maggior ragione, vale anche per Gila. Il prolungamento non è un’ipotesi percorribile. Con Romagnoli in bilico, la Lazio potrebbe comunque decidere di tenerlo in organico per un altro anno, fino al 30 giugno 2027.

Inter e Milan su Gila

Inutile sottolineare la pesantezza di un suo addio dal punto di vista tecnico. Ecco perché la Lazio è pronta a battagliare per il suo cartellino, quantomeno a non alzare bandiera bianca a prescindere dalle offerte che verranno recapitate. In Italia piace soprattutto a Inter e Milan. Diverse piste possono aprirsi all’estero, in Premier League di certo non avrebbero problemi ad accontentare le richieste di Lotito e Fabiani. La permanenza non va esclusa, tutt’altro. Gila, insieme a Romagnoli, ha rappresentato il punto di forza di Sarri. Gattuso, scelto come erede del Comandante, avrebbe bisogno delle stesse garanzie difensive. Rischia di pagare tutto insieme lo scotto delle situazioni contrattuali. L’allenatore è partito all’attacco, ma non può rimanere senza difesa.