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Pino Insegno riscrive l'orazione di Marco Antonio: "Era questa la Lazio promessa?"

L'attore e doppiatore ha riscritto il monologo tratto dal "Giulio Cesare" di Shakespeare: "Il mio cuore è là, in Curva, insieme all’aquila ferita… e devo fermarmi finché non ritorni"
Pino Insegno
3 min
TagsLazioPino Insegno
Lazio

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Amici, tifosi, laziali… prestatemi orecchio. 
Io vengo a seppellire la Lazio, non a lodarla. 
Il male che fanno gli uomini sopravvive loro; il bene spesso viene sepolto con le loro bandiere. Il nobile Lotito vi ha detto che tutto va bene e Lotito è uomo d’onore, se così fosse, sarebbe colpa grave, e gravemente la Lazio ne porta il peso. 
Qui, col permesso di Lotito e degli altri cortigiani di Formello, poiché Lotito e tutti gli altri sono uomini d’onore , ma vengo a parlare del vostro dolore. 
La Lazio era amata: fedele, orgogliosa, immortale. 
E Lotito dice che i conti sono in ordine
Se fosse solo questo il calcio, allora anche gli usurai sarebbero campioni. 
Quando il popolo chiedeva sogni, arrivavano comunicati. 
Quando chiedeva campioni, arrivavano plusvalenze
Quando chiedeva gloria, arrivavano silenzi. 
Eppure Lotito è uomo d’onore. 
Avete visto il vostro stadio svuotarsi d’anima. 
Avete visto bandiere trattate come fastidi. 
Avete visto allenatori lasciati soli, giocatori partire, ambizioni diventare prudenza. 
Era questa la grande Lazio promessa? 
Eppure non parlo per smentire Lotito. 
Io parlo soltanto di ciò che voi sapete.

 

 

Voi una volta amavate questa squadra senza misura. 
Perché oggi vi guardate allo specchio con rassegnazione? 
Oh giudizio! Sei fuggito negli uffici dei bilanci, e gli uomini hanno perduto il cuore. 
Abbiate pazienza con me. 
Il mio cuore è là, in Curva, insieme all’aquila ferita… e devo fermarmi finché non ritorni. 

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