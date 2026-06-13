Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ederson al Manchester United, ci siamo: domani le visite mediche a New York

Dopo la partita con il Marocco il brasiliano si legherà al club inglese
Chiara Zucchelli
1 min
TagsEdersonManchester Unitedatalanta

Ederson - United, ci siamo. Dopo la partita con il Marocco, il centrocampista brasiliano sosterrà le visite mediche a New York per con il Manchester e a quel punto potrà legarsi definitivamente al club inglese. Un affare da cifre importantissime: 45 milioni all’Atalanta, accordo chiuso da quasi un mese per bruciare l’Atletico Madrid, mancano solo gli ultimi passaggi formali. Domani, appunto. Poi ci saranno le firme. Il giocatore classe '99, pronto a dire addio alla Dea, è stato convocato da Ancelotti al posto dell'infortunato Wesley ed è attualmente impegnato con la Seleçao al Mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Da non perdere

Ederson convocato al posto di WesleyEderson verso il Manchester Utd

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS