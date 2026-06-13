Ederson al Manchester United, ci siamo: domani le visite mediche a New York

Ederson - United, ci siamo. Dopo la partita con il Marocco, il centrocampista brasiliano sosterrà le visite mediche a New York per con il Manchester e a quel punto potrà legarsi definitivamente al club inglese. Un affare da cifre importantissime: 45 milioni all’Atalanta, accordo chiuso da quasi un mese per bruciare l’Atletico Madrid, mancano solo gli ultimi passaggi formali. Domani, appunto. Poi ci saranno le firme. Il giocatore classe '99, pronto a dire addio alla Dea, è stato convocato da Ancelotti al posto dell'infortunato Wesley ed è attualmente impegnato con la Seleçao al Mondiale.