Roma, Wesley salta i Mondiali per infortunio: Ancelotti convoca Ederson

Wesley si ferma, niente Mondiale

Lo stop in amichevole ha subito preoccupato tutti. Il giocatore, una volta raggiunta la panchina, è scoppiato in lacrime ed è stato consolato dai compagni di squadra e dai membri dello staff medico. Gli esami effettuati nelle ore successive hanno purtroppo confermato i timori iniziali. La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione del muscolo adduttore della coscia sinistra, un problema che impedirà al difensore della Roma di prendere parte alla rassegna iridata. La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha ufficializzato il forfait del giocatore nella giornata di domenica. Per sostituirlo, Carlo Ancelotti ha deciso di convocare Ederson, centrocampista dell'Atalanta che era già stato inserito nella prima lista del tecnico italiano nel giugno 2025 senza però scendere in campo.