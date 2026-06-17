Bernardo Silva raggiunge Mourinho al Real Madrid: ha firmato fino al 2028, l'annuncio ufficiale

Bernardo Silva è un nuovo giocatore del Real Madrid . Questo il comunicato ufficiale dell'annuncio: "Il Real Madrid CF e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore resterà un membro del Real Madrid per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028". Dopo nove anni, 460 presenze, 76 gol e 77 assist con il Manchester City la stella portoghese, che aveva il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, ha scelto la Liga e il Real Madrid all'età di 31 anni (il prossimo 10 agosto ne compirà 32).

Bernardo Silva da Mourinho

Dunque, un portoghese da un altro portoghese, Bernardo Silva da Mourinho, annunciato lo scorso 11 giugno. È stato proprio lo Special One a volere fortemente il trequartista, svincolatosi dal Manchester City. Bernardo Silva era finito anche nel mirino della Juventus, se n'era parlato, ma la qualificazione in Champions saltata ha modificato i piani sia dei bianconeri sia del calciatore, attenzionato anche dal Barcellona. Alla fine, né Juve né Barça, ma ha vinto il nuovo Real di Mourinho.

Bernardo Silva ritrova Mbappé

Con Mourinho sarà la prima volta, ma con Mbappé no. Il portoghese e la stella francese, impegnata ai Mondiali, dove ha già segnato una doppietta all'esordio contro il Senegal, si ritroveranno dopo aver giocato insieme al Monaco dal 2015 al 2017. In quegli anni esplose il talento di Mbappé e il Manchester City si accorse della classe di Bernardo Silva, oggi di nuovo in campo per la stessa maglia, al Real Madrid.