Sfumati Bernardo Silva, Alisson e Robertson ora Spalletti spinge per la conferma di Vlahovic

Avanti a ostacoli. Il mercato della Juve fatica a decollare: certo, la stagione è appena andata in archivio e siamo ancora all’inizio delle operazioni ma le prime mosse del club bianconero hanno il denominatore comune della difficoltà. La mancata qualificazione alla Champions League ha già avuto il primo riflesso collaterale facendo tramontare l’idea che portava a Bernardo Silva tanto che il portoghese, dopo l’addio al Manchester City, con la Signora in Europa League ha declinato l’offerta bianconera e ora si avvicina a grandi passi al Barcellona. Non aveva fatto obiezioni invece Alisson, l’obiettivo principale individuato da Luciano Spalletti per rinnovare la porta bianconera, con una iniezione di esperienza e qualità. Il portiere brasiliano, già con Lucio ai tempi della Roma, aveva trovato un accordo per un triennale ed era pronto a ritornare in Italia dopo essere diventato il leader del Liverpool. Sono stati però proprio i Reds a mettersi di traverso e a far evaporare la trattativa: il club inglese non vuole impoverirsi ulteriormente dopo aver perso due colonne come Salah e Robertson, pure quest’ultimo finito nei radar dell’ad Comolli ma finito in poche ore al Tottenham. A meno di clamorosi ribaltoni, Spalletti resterà a mani vuote e il tecnico non ha gradito questa immediata scottatura quando tutto sembrava già apparecchiato per mettere a segno il primo colpo per la nuova stagione. La soluzione potrebbe arrivare proprio da Liverpool con il prestito di Giorgi Mamardashvili, il venticinquenne georgiano che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità proprio di Alisson. Nei radar bianconeri resta come alternativa David De Gea della Fiorentina.