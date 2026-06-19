Miretti, ma anche Lucumi, Joao Mario e Holm: Bologna e Juve, si tratta

L'idea Fabio Miretti al Bologna fa parte di un lungo colloquio in video chiamata che c’è stato mercoledì mattina tra i capi del governo del Bologna Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio e l’amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali , nel corso del quale sono stati toccati anche altri temi. Come quello relativo all’interesse che la società bianconera ha da mesi nei confronti di Jhon Lucumi , che piace anche a Roma e a Bornemouth . E anche come quelli relativi ad un eventuale nuovo scambio di prestiti con diritto di riscatto tra Emil Holm e Joao Mario . A dire la verità ci sarebbe anche chi sotto sotto fa sapere come la Juventus abbia chiesto informazioni al Bologna sul conto di Santiago Castro , ma almeno per il momento su questo fronte non arrivano conferme né da casa Juve né da Casteldebole. Ora, una volta sottolineato come almeno a oggi la carne al fuoco sia tanta, resta da capire se tutto ciò che abbiamo indicato arriverà anche alla cottura, se ne arriverà alla cottura almeno una parte o se strada facendo i pensieri attuali non si concretizzeranno o per un motivo o per un altro. Certo è che di questi argomenti Bologna e Juventus ne stanno parlando seriamente, in attesa di capire fino a che punto potranno diventare con il tempo operazioni vere.

Non solo Miretti, il Bologna vuole anche il giovane Romano

ANCHE ROMANO. A Sartori e Di Vaio è sempre piaciuto Miretti, che può essere impiegato da mezzala nel 4-3-3 e da trequartista in un eventuale 4-2-3-1, non dimenticando tuttavia come in Primavera abbia coperto anche il ruolo di centrale di centrocampo. Inutile nascondere come per il Bologna Miretti sarebbe un colpo davvero importante per quelle che sono le sue grandi qualità tecniche (non a caso piace da matti anche alla Fiorentina e a un altro paio di società italiane), poi sarà importante anche l’aspetto economico, primo perché la Juventus vuole monetizzare bene la sua cessione, secondo perché anche i numeri dell’ingaggio non sono bassi, e questo particolare non è mai trascurabile per quelli del Bologna. Uno può chiedere: ma a Casteldebole non stavano cercando un centrocampista con le caratteristiche di Remo Freuler? Vero, ma sia nella stagione attraversata in prestito al Genoa e nel campionato passato alla Juventus Miretti ha dimostrato di saperci fare anche nella fase di non possesso palla e ciò che più piace di lui è la capacità di verticalizzare subito il gioco. C’è di più: l’eventuale acquisto di Miretti, non precluderebbe quello di Alessandro Romano, classe 2006, della Roma, che è un vero e proprio centrale di centrocampo e che già Sartori e Di Vaio avrebbero voluto rilevare nell’estate passata.

Sartori, incontro con Domenico Tedesco in Germania: la situazione

SARTORI IN MISSIONE. Intanto ieri lo stesso Sartori si sarebbe imbarcato all’aeroporto Marconi di Bologna per raggiungere Francoforte: il responsabile dell’area tecnica del Bologna è volato in Germania forse per incontrare Domenico Tedesco, che abita a Stoccarda e può raggiungere Francoforte su per giù in un’ora di treno e poco più di due ore di macchina, oppure il tecnico rossoblù in questo caso non c’entra niente e magari Sartori è andato a trattare un calciatore chissà dove, dopo aver fatto scalo in Germania? Forse lo scopriremo, forse, per il momento è sicuro che Tedesco in questi giorni è a Stoccarda e sta preparando gli allenamenti in vista del ritiro con il suo staff e guardando video dei calciatori che Sartori e Di Vaio via via gli inviano.